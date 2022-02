Striscia la Notizia: ecco chi la condurrà, un grande ritorno

Striscia la Notizia, ecco chi la condurrà: da non credere i nuovi nomi alla guida dello storico TG satirico di Canale 5.

Nuovo avvicendamento alla guida di Striscia la Notizia, dopo che quest’anno diversi nomi si sono già dati il cambio alla guida del TG satirico di Antonio Ricci; dopo l’inizio targato Vanessa Incontrada – Alessandro Siani, hanno preso le redini del programma Sergio Friscia e Roberto Lipari.

A seguire, il ritorno della storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con quest’ultimo sostituito di recente dall’incredibile entrata in scena di Silvia Toffanin, una delle conduttrici attualmente più amate in forza a Mediaset.

Dopo la sua piacevole settimana vicino a Greggio, che ha particolarmente coinvolto il pubblico, sono ora pronti a (ri)entrare in gioco altri due nomi veramente top; ecco chi sono.

Striscia la Notizia, ecco chi la condurrà: i nuovi nomi

Silvia Toffanin, quest’anno super impegnata col doppio appuntamento di Verissimo, ha deciso di condurre il programma di Antonio Ricci solamente per una settimana, sostituendo Enzo Iacchetti impegnato a teatro; la moglie di Piersilvio Berlusconi (che pare dovrebbe raccogliere presto l’eredità di Maria De Filippi come volto di punta di Mediaset) torna dunque alle sue occupazioni primarie, ed anche Ezio Greggio lascerà il suo posto.

A sostituire entrambi ci sarà una coppia già vista sul bancone del TG satirico in passato, ovvero quella composta da Gerry Scotti e Francesca Manzini; lo storico conduttore Mediaset non ha bisogno di presentazioni, ed è pronto a sostenere Francesca Manzini (che già ha ben figurato alla conduzione del programma in precedenza) in questa nuova avventura.

Per Scotti questa sarà la dodicesima edizione di Striscia, mentre la Manzini è già arrivata alla terza; entrata nel programma come imitatrice di Mara Venier, Francesca si è guadagnata la stima e l’affetto di tutti, pubblico compreso, in pochissimo tempo ed è stata velocemente promossa a conduttrice.

La coppia condurrà il programma fino al 26 marzo, con la produzione che poi deciderà il da farsi; ancora non è chiaro se verranno confermati i due oppure ci sarà spazio per un altro cambio al timone di Striscia.