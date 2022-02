Striscia la Notizia, il Covid ha colpito: ecco chi presenta, nuovo cambio in poltrona per il TG satirico di Antonio Ricci.

Un’edizione piuttosto movimentata questa di Striscia la Notizia, col TG satirico di Antonio Ricci che pare non aver avuto molta fortuna con i conduttori. L’esordio è stato affidato a Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, coppia che poco dopo ha lasciato il posto a Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Anche quest’ultimi due si sono poi fatti da parte per lasciare il posto agli storici conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, al timone del programma ormai da tempi immemori; a mettere i bastoni fra le ruote al programma, ora, anche il Covid.

Il Covid torna a colpire il TG satirico, questa volta però coinvolgendo direttamente chi sta dietro al bancone. Ad essere positivo, come riporta Tv Blog, è infatti Enzo Iacchetti, anche se non ci sarebbe la matematica certezza non essendo ancora ufficiale.

In ogni caso, la produzione si sarebbe già cautelata chiamando una vecchia coppia per sostituire il duo Iacchetti-Greggio; per ragioni di sicurezza e per le norme, anche Ezio Greggio dovrebbe quindi essere isolato, almeno per qualche giorno. Entrambi verranno comunque monitorati, in attesa di capire quando potranno di nuovo tornare alla conduzione.

Nel frattempo, il programma verrà nuovamente affidato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, che dopo il periodo al TG satirico fra novembre e dicembre 2021 sono pronti anche a ritornare in questo 2022.

Proprio durante il periodo della loro conduzione, sono finite in quarantena le due veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, con un’assenza prolungata poi per dei problemi di salute di una delle due; anche in questo caso, la produzione aveva optato per far tornare parte del passato del programma, come le due ex-veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Enzo ed Ezio mancheranno dunque per un po’, anche se al momento sui profili social del programma, come dei due conduttori, non è apparso nessun aggiornamento.