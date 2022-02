Alessandro Gassman: la moglie è una famosa attrice, eccola

Alessandro Gassman lo conosciamo, ma sapete chi è la moglie? Anche lei è una famosa attrice bravissima e bellissima, eccola.

Da tantissimi anni ormai Alessandro non è più semplicemente il ‘figlio di’ Vittorio Gassman, ma un arista apprezzatissimo a 360°, che sia sul piccolo schermo o a teatro.

Recentemente, l’attore, doppiatore e regista romano ha incantato con la sua performance nella fiction di successo Rai Un professore, dimostrando ancora una volta le sue qualità.

Il pubblico ama davvero tantissimo Gassman, ma forse non tutti conoscono sua moglie; sapete chi è? E’ una famosa attrice anche lei, molto bella e dotata di un grandissimo talento, eccola.

Alessandro Gassman: la moglie è una famosa attrice, ecco chi è

Da più di ventitré anni Alessandro Gassman è sposato con Sabrina Knaflitz, attrice romana classe ’76; come si intiuisce dal cognome, Sabrina è nata e cresciuta nella capitale ma ha origini piemontesi e austriache dalla parte del padre.

Debuttando a teatro con La Lupa di Verga, ha iniziato una carriera attoriale proprio vicino a Vittorio Gassman, partecipando allo spettacolo Camper del ’94. Successivamente, la Knaflitz ha continuato a lavorare a teatro, alternando anche progetti televisivi e cinematografici. Di recente, l’attrice è stata protagonista dello spettacolo teatrale Un’ora a teatro, scritto e diretto dal noto scrittore napoletano Erri De Luca.

Alessandro e Sabrina hanno lavorato insieme a teatro nel 2015 e nel 2016, quando l’attrice ha preso parte al Riccardo III di Shakespeare e a La pazza della porta accanto di Claudio Fava, entrambi spettacoli diretti da Gassman.

Sebbene sia molto celebre, Sabrina è una donna molto riservata e non ama mostrare la sua vita privata; a parlare di lei è quasi sempre il marito Alessandro, che intervistato e interrogato sull’argomento non perde mai l’occasione per elogiare la moglie e soprattutto rivelare a tutti quanto la ami.

I due si sono sposati nel ’98 e, poco dopo, hanno avuto il loro primo figlio, Leo, che oggi è un cantautore in rampa di lancio (tanto da aver vinto al Festival di Sanremo 2020 la sezione nuove proposte). La coppia, che come facilmente intuibile condivide diverse passioni, è molto unita e pare amarsi ogni giorno di più.