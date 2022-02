Maria Grazia Cucinotta: la sorella Giovanna è più bella di lei

Maria Grazia Cucinotta, avete mai visto la sorella Giovanna? Eccola, anche lei veramente bellissima come la nota attrice siciliana.

Classe ’68, Maria Grazia Cucinotta è una nota attrice ormai familiare al pubblico; dopo gli esordi come modella e valletta, la Cucinotta ha iniziato una brillante carriera da attrice mettendosi soprattutto in mostra negli anni ’90 e all’inizio degli anni ‘2000.

Considerata da tutti come un’icona di classe e sensualità, la carriera della Cucinotta è ricca di traguardi prestigiosi; ma se l’attrice di Messina è ben nota al grande, pubblico, conoscete sua sorella Giovanna? Ecco chi è.

Più piccola della sorella di due anni (o meglio, precisamente, di circa 20 mesi), Giovanna Cucinotta è nata nel 1970 ed è anche lei attiva nel mondo dello spettacolo, anche se in vesti sicuramente diverse da quelle della sorella Maria Grazia.

Musicista, Giovanna è un’apprezzata esponente del rock melodico, ed ha pubblicato anche una raccolta contenente diversi brani e musiche che hanno fatto la storia del cinema; presentissimo Ennio Morricone, che pare essere stato un musicista che ha dato tanto alla donna.

Inoltre, Giovanna è anche una sceneggiatrice e più volte ha avuto modo di mettere in mostra questo talento lavorando fianco a fianco della sorella Maria Grazia; nel 2011 hanno realizzato insieme il corto Il maestro, prodotto dalla Seven Dreams e distribuito da Diva Universal, e poi successivamente hanno lavorato insieme (con Giovanna impegnata con le musiche o con la sceneggiatura) per film come Onde corte e L’imbroglio nel lenzuolo.

Un talento poliedrico quello di Giovanna, che sembra però non amare stare sotto i riflettori, tanto che ci sono poche notizie sulla sua vita privata e pare una donna piuttosto riservata; non è ben chiaro se sia single o impegnata e se abbia o meno figli.

Il rapporto con la sorella è comunque splendido, come rivelato da Maria Grazia Cucinotta nel corso di varie interviste; addirittura, pare che sin da piccolissime organizzassero delle scenette di recitazione per divertirsi con tutto il resto della famiglia.