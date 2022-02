Arisa stupisce ancora, ecco cosa ha fatto questa volta: la cantante a sorpresa lo fa e lascia i fan veramente senza parole.

Arisa è sicuramente una delle cantanti che più fa parlare di sé; dopo aver vestito i panni di professoressa di Canto al talent show di Maria De Filippi, Amici, la cantante si è messa in gioco come ballerina a Ballando con le stelle, arrivando a conquistare il titolo.

Oltre che per il talento, i fan amano Rosalba anche per la sua sensualità, che non manca mai di mostrare mandando spessissimo messaggi di body positive. Stupendo ancora una volta tutti quanti, la cantante ora ricambia look e lascia tutti senza parole; eccola.

Arisa stupisce ancora, cambio di look sorprendente: eccola

In questi ultimi anni, abbiamo visto Arisa con svariati look e pettinature, a confermare il suo gusto per il cambiamento; in passato l’abbiamo vista coi capelli corti, rasati, rosa, blu o anche arancioni.

Insomma, la cantante coi suoi capelli ha sperimentato e pare abbia voglia di continuare a farlo; come si vede dalle nuovo foto sui social infatti, Rosalba si è di nuovo recata dal suo hair stylist di fiducia per cambiare colore alla sua chioma, salutando il rosa che l’aveva accompagnata nell’ultimo periodo.

Come si vede dalle stories di Instagram, questa volta la cantante ha optato per un ritorno ai capelli mori, per un colore che si avvicina di molto al suo naturale; quanto allo stile, Rosalba ha scelto di farsi pettinare i capelli con una frangetta corta ed allungarli con delle extension.

Condividendo un video coi suoi fan, Arisa ha mostrato a tutti il risultato; anche con questo colore, la cantante sfoggia un fascino sicuramente fuori dal comune, e pare che questo nuovo look le doni veramente tanto.

Il post è stato riempito di like, con tanti fan che hanno voluto fare i complimenti a Rosalba per la scelta, sottolineando come i nuovi capelli le stiano davvero benissimo; “come la metti sta bene” scrive un fan, mentre un’altra afferma “madonna che dea”.

Ancora una volta, i fan sono tutti pazzi di Arisa, che col suo talento e la sua genuinità ha saputo conquistare tutti, sfoggiando una bellezza sorprendente.