Splendida, Carolina Stramare infiamma il web: la conduttrice sportiva e modella sfoggia una bellezza unica e alza di molto la temperatura.

L’ex-Miss Italia continua a far impazzire tutti i suoi follower mostrando una bellezza completamente travolgente. La modella, che ha brillantemente iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo come conduttrice (diventando anche il volto di Helbiz) è tra le donne più amate del momento e, seguitissima, non fa che incantare sui social.

Mentre continua la sua ascesa come conduttrice sportiva, Carolina Stramare non abbandona la sua professione da modella e, soprattutto, non manca di mostrarsi bellissima sul suo profilo Instagram; il nuovo scatto infiamma il web.

Splendida, Carolina Stramare infiamma il web: concentrato di bellezza nella nuova foto

Il fascino unico di Carolina è stato visibile a tutti sin da quando ha vinto Miss Italia; capelli mori, occhi chiari e profondi, un viso meraviglioso e un corpo atletico veramente da urlo, tutte qualità che la Stramare sfoggia ovviamente ancora.

Classe ’99, la conduttrice è sempre più pronta ad avere un ruolo di spicco nel nostro mondo dello spettacolo, mentre parallelamente infiamma il web grazie ai social; nella nuova foto postata sul suo profilo Instagram ufficiale infatti, la Stramare si mostra con un abito targato John Richmond (con l’account ufficiale taggato nella didascalia) dalla profonda scollatura.

L’abito non soltanto esalta la silhouette da sogno della modella, ma lascia ampio respiro al suo florido décollété, contenuto a stento e che è leggermente velato dalla lunga chioma mora che scende sul petto.

Elegante e sensuale, la Stramare si mostra veramente come in un sogno ad occhio aperti, lasciando tutti quanti senza parole; il post è stato subito riempito di like, coi follower in visibilio anche nei commenti.

Si sprecano i complimenti, coi “bellissima” e “meravigliosa” scritti che non si riescono nemmeno a contate, così come i tantissimi cuori postati dai fan; “credo di aver perso le parole” scrive poi un fan, a testimonianza di come di fronte a un fascino tale si rimane completamente sbigottiti.

Sottolineando la sua bellezza e la sua eleganza, i fan dimostrano tutti il loro amore a Carolina, che in pochissimo tempo pare aver conquistato davvero tutti quanti.