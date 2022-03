Isola dei famosi caos: ecco chi ha il covid

Siamo prossimi ad assistere al debutto di una nuova edizione de’ L’isola dei famosi: ad un passo dal suo inizio, arrivano due positivi covid.

Il 21 marzo 2022 inizierà ufficialmente la nuova edizione de’ L’isola dei famosi. Alfonso Signorini ha ceduto il testimone ad Ilary Blasi, in seguito alla conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La trasmissione ha visto vincitrice Jessica Selassié, arrivata in finale insieme a Davide Silvestri. Durante l’ultima puntata, ospite in studio c’era anche la moglie di Francesco Totti, pronta a prendere il posto del direttore di Chi per la prima serata di Canale 5. Tuttavia, sembra che la nostra Ilary debba far fronte ad un ostacolo a dir poco notevole: una partecipante e un membro del cast sono risultati positivi al covid. Vediamo insieme i dettagli.

Isola dei famosi: scoperti tamponi positivi!

Il problema minore è rappresentato dalla positività di Ilona Staller – nota come Cicciolina – la vip infatti può benissimo attendere la negatività al tampone prima di partire per l’Honduras. Non sarebbe la prima volta infatti che un naufrago raggiunge successivamente l’isola, spesso la produzione ha previsto delle new entry che cominciano a far parte del gioco dopo qualche settimana. Per questo motivo – tecnicamente – la positività della Staller non dovrebbe rappresentare un grosso problema per la redazione de’ L’isola dei famosi. La questione invece si fa più complicata in riferimento al secondo positivo: Alvin.

Ebbene sì: anche Alvin – inviato ufficiale de’ L’isola dei famosi – è risultato positivo al covid. In questo caso, il problema è più difficile da affrontare, proprio perché Alvin necessita una sostituzione immediata. Serve un conduttore che tenga aggiornati i telespettatori su ciò che succede in Honduras, per questo motivo molti hanno ipotizzato in un’entrata in gioco di Vladimir Luxuria. L’opinionista infatti potrebbe lasciare per qualche giorno il posto vacante, in modo da sostituire temporaneamente il collega.

Esistono diverse possibilità, tuttavia – qualsiasi decisione prenda la produzione – il tutto deve avvenire in fretta, soprattutto perché il debutto della nuova edizione è previsto per lunedì 21 marzo! Chi sostituirà Alvin? Ilona Staller verrà eliminata definitamente? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda, in prima serata su Canale 5.