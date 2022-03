Una vita: Natalia e le rivelazioni scomode su Marcos

Arrivano le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Natalia farà delle rivelazioni scomode su Marcos. Ecco cosa succederà.

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda sabato 19 marzo 2021. La serie tv spagnola continua a macinare successi e, anche questa volta, non deluderà in nessun modo le aspettative dei telespettatori e fan della serie tv.

Continuano, infatti, le peripezie dei personaggi, tra intrighi, inganni e scheletri nell’armadio che, prima o poi, vengono fuori. Sarà proprio questo quello che succederà nel prossimo episodio di Una Vita, con Natalia che farà delle rivelazioni scomode su Marcos. Ecco cosa succederà.

Natalia e le rivelazioni scomode su Marcos

C’eravamo lasciati dopo una puntata entusiasmante di Una Vita. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta dopo quello che è successo nelle puntate di giovedì e venerdì scorso; dunque, si aspettano grandi novità prima della tradizionale pausa domenicale.

Ma cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda sabato 19 marzo? Ormai i personaggi ci hanno abituato che non bisogna fidarsi mai di nessuno e che, a quanto pare, anche le questioni di amore vanno nascoste, sia ad amici che parenti. Pena, il pubblico ludibrio.

Avevamo visto nelle puntate precedenti come Marcos abbia fatto di tutto per nascondere a sua figlia la relazione con Soledad. I due, infatti, sono molto affiatati e sembra che stia nascendo una relazione piuttosto intima. Dopo la dipartita di Felicia, infatti, il Bacigalupe si è buttato tra le braccia della bella domestica.

Tuttavia, la coppia vuole mantenere il segreto, ma non si rivela affatto facile. Anabel, infatti, sorprende suo padre in intimità con Soledad, tuttavia fa finta di niente per evitare che scoppi un putiferio. Ma, nonostante questo, la giovane è molto delusa dal padre.

Mentre Aurelio, il suo fidanzato, cerca di consolare la giovane Anabel, Natalia è decisa a fare rivelazioni scomode su Marcos, proprio alla sua amica Bacigalupe. Mentre sta per svelare i pesanti retroscena, però, Natalia viene interrotta da Miguel, il quale ha necessità di parlare con Anabel.

Il mistero dunque si infittisce e, per scoprire se Natalia riuscirà a rivelare il segreto di Marcos ad Anabel non ci resta che guardare la prossima puntata. L’appuntamento è a sabato 18 marzo 2022, alle ore 14:05, ovviamente su Canale 5!