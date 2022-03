Amici 21: Una lite scatena la produzione, che prende una seria decisione

Amici 21, una lite scatena la produzione: ecco cosa è successo al talent show di Maria De Filippi, proprio in vista del serale.

Archiviata la fase del daytime, per Amici 21 è tempo di guardare al serale ed entrare finalmente nella fase finale; tra poche settimane, gli spettatori scopriranno chi sarà il nuovo vincitore del talent show di Maria De Filippi.

Nel frattempo però, pare che in casetta sia scoppiato il caos, con una lite fra gli allievi che ha richiesto anche l’intervento della produzione; nervi tesissimi, ecco cosa è successo.

Amici 21, una lite scatena la produzione: ecco cosa è successo

Caos in casetta in vista del serale, con una forte lite tra Aisha, Christian e Nunzio; i primi due hanno accusato il ballerino di comunicare con la famiglia tramite PC. Scoperto dalla ragazza, Nunzio ha un duro scontro con Christian nel quale interviene anche Gio Montana.

Nunzio si è difeso dicendo di guardare le mail solamente per sapere di un referto medico della nonna, e che anche chi lo accusa ha violato le regole; la produzione, assistendo a tutti, è intervenuta ed ha preso una netta posizione.

“Vi siete accusati a vicenda sapendo bene che tutti e ribadisco tutti avete spesso e volentieri violato le regole accedendo a internet per motivi non inerenti allo studio: utilizzando i social fuori dall’orario consentito, utilizzando il computer per comunicare tra voi ed eludere i microfoni” le parole del comunicato, a cui segue un’importante decisione.

Vista la situazione e il comportamento degli allievi, è stato definitivamente vietato l’utilizzo di internet in casa; sarà consentito l’utilizzo solamente dalla stanza 8 e per motivi di studio, con un controllo costante.

Duro colpo per gli allievi in vista del serale, con LDA che pensa che Aisha e Christian potevano evitare di generare la lite, mentre Carola e Dario pensano come Nunzio abbia esagerato.

La produzione, successivamente, ci ha tenuto a precisare che tutti gli allievi hanno violato il regolamento, facendo una lista col numero delle volte in cui è successo; caos totale in casetta prima del serale, con gli allievi che saranno chiamati ad un’altra prova di maturità.