Continua la storia d’amore (anche Social) tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina: ecco la festa che si terrà sabato.

Tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina sembra esserci grande intesa molto forte, con la quale stanno costruendo una relazione forte e duratura. Proprio per questo, infatti, i due festeggeranno la loro unione il prossimo sabato.

Si tratterà dunque di una cerimonia laica detta da molti “non nozze”. I due, infatti, celebreranno la loro relazione senza alcun scambio di fedi e con un evento riservato a familiari, gli amici e alcuni colleghi del leader di Forza Italia, i quali hanno vissuto con l’imprenditore milanese battaglie e vissuti politici.

Silvio Berlusconi e Marta: domani faranno una super festa a Villa Gernetto

I due celebreranno la loro unione sabato 19 marzo 2022. Proprio nei mesi scorsi, infatti, erano circolate alcune informazioni riguardo un possibile matrimonio, subito smentite da Berlusconi. Tuttavia, ci sarà una festa a Villa Gernetto, in cui Silvio Berlusconi e Marta Fascina festeggeranno la loro unione.

Il leader di Forza Italia, dunque, festeggerà la relazione con la bella Marta. I due stanno insieme dal 2020 e, proprio per suggellare l’unione, sono previsti festeggiamenti imminenti. Un evento che ci sarà nonostante alcune remore da parte di parenti che, secondo le indiscrezioni, non ritenevano opportuno festeggiare in un momento piuttosto delicato per la situazione in cui stiamo vivendo.

Tra le motivazioni dei “malumori” di alcuni familiari, secondo quanto riporta Fanpage, ci sarebbe la delicata situazione tra Russia e Ucraina (Berlusconi è uno dei politici italiani che ha potuto godere di maggiori relazioni amichevoli con Putin) e il fatto che l’evento previsto per sabato non avrebbe alcuna valenza giuridica.

Tuttavia, i festeggiamenti ci saranno e, secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, si tratterà di un pranzo piuttosto sobrio. Tra i partecipanti ci saranno, ovviamente, i figli del Cavaliere e i parenti della Fascina. Ma non mancheranno i membri della famiglia Confalonieri, Galliani (storico amico e collega di Berlusconi), Gianni Letta e alcuni esponenti politici, da sempre vicini al leader di Forza Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere, non ci sarà alcuna copertura mediatica da parte di giornalisti e tv. Tuttavia ci si aspetta la pubblicazione di foto e video da parte degli invitati e, soprattutto sugli account social dei due festeggiati.