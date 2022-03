Vespe o api, ecco come allontanarle facilmente sia dalla casa che dal giardino: in alcuni casi, possono essere davvero fastidiose.

Le vespe e le api hanno sicuramente la loro funzione nell’ecosistema; in particolare, le api sono degli indicatori biologi ed hanno un ruolo diretto nella produzione del miele.

Molte volte però, specie quando è bel tempo e siamo fuori in terrazza o in giardino, possono essere fastidiose e anche pericolose, specie per i più piccoli; come fare quindi per allontanarle facilmente dalla casa, preservando però la loro incolumità? Ecco alcuni metodi.

Vespe o api, ecco come allontanarle facilmente da casa

Con l’arrivo della bella stagione, spesso le nostre case sono invase da vespe o api, che possono dare fastidio specie per l’occupazione degli spazi all’esterno. Come fare quindi per allontanarle, senza necessariamente fare del male a questi insetti?

Ci sono diversi metodi naturali che permettono di allontanare vespe e api, senza usare delle sostanze chimiche che possono essere controproducenti sia per noi che per i nostri amici a quattro zampe.

In primis, vengono in nostro aiuto le piante: il basilico e l’alloro hanno un odore che a noi piace ma che allontana le vespe e le api, così come il geranio (che produce anche fiori che abbelliscono l’ambiente) e la citronella.

Anche lavare l’ambiente esterno con l’ammoniaca allontana gli insetti, anche se bisogna fare attenzione a non esagerare, perché l’odore è molto simile a quello dell’urina dei gatti.

Altri repellenti naturali possono essere una miscela di acqua con polvere di aglio all’interno, delle bucce di cetriolo tagliate a fette e due-tre cucchiaini di polvere di caffè dentro una scatoletta d’alluminio, che si deve poi bruciare per rilasciare l’odore che allontana gli insetti.

Infine, c’è anche la possibilità di spaventare gli insetti simulando la presenza di un altro nido; basta appendere in zona un sacchetto di carta marrone, che ingannerà vespe e api tenendole lontane. Con questi piccoli metodi, si può quindi evitare il fastidio di questi piccoli insetti, che possono anche pungere.