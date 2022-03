Uomini e Donne, sono tutti pagati? Ecco la risposta dell’ex dama, nuova questione al centro della scena riguardante il dating show.

Puntate scoppiettante quelle che stanno andando in onda di recente per il dating show di Maria De Filippi; Alessandro e Ida continuano a litigare in studio, con Armando Incarnato sempre pronto ad attaccare la nuova frequentazione della Platano, mentre un’altra questione è finita al centro della scena.

Sergio infatti, un cavaliere venuto per conoscere Daniela, ha chiesto alla dama se venisse pagata per la sua presenza al programma, cosa che ha fatto andare su tutte le furie la donna; la polemica non è però di certo finita in studio, interviene anche un’ex dama.

Uomini e Donne, sono tutti pagati? Ecco la risposta dell’ex dama

Da molto tempo i fan si chiedono se storici protagonisti del dating show, come ad esempio Gemma Galgani e Armando Incarnato, venissero pagati per partecipare al programma.

La domanda di Sergio ha dunque riacceso il dibattito a riguardo, mentre in studio il cavaliere ha salutato tutti quanti, eliminato da Daniela; lui stesso ha ammesso che forse la domanda non è stata molto carina, ma che fosse totalmente in buona fede.

La stessa De Filippi, pur specificando che non le risulta che qualcuno venga pagato, ha cercato di giustificare Sergio dicendo come la sua fosse probabilmente solo una domanda dettata dalle curiosità e dalle voci degli spettatori intorno al programma.

Daniela ha comunque chiuso la frequentazione, ma sui social gli utenti si sono scatenati, sostenendo come la domanda di Sergio fosse lecita e che è molto strano che ad esempio, una donna come Gemma, stia li da tanti anni e riesca comunque a mantenersi.

Gemma che non fa sponsorizzazioni, come fa a mantenere casa a Torino, pagare un affitto a Roma e ogni anno a farsi nuova con la chirurgia plastica??? Ma per favore Sergio ha fatto una domanda più che lecita #uominiedonne — juls (@juls771) March 16, 2022

Nei vari commenti su Twitter si è inserita anche un’ex dama, che ha sottolineato come esistano le sponsorizzazioni; essendo una vetrina importante, anche se non ricevono direttamente un compenso dalla redazione, i personaggi acquistano visibilità e diventano dei veri e propri influencer, venendo magari anche coinvolti in progetti televisivi.

Al dating show si va comunque solamente per trovare l’amore e il programma non paga nessuno; l’unica cosa di cui si preoccupa è di rimborsare per i viaggi o per le spese per gli appuntamenti.