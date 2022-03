Sport: se lo fai al mattino non commettere questo errore comune

Ami andare a correre al mattino e praticare sport nelle prime ore del giorno? Cerca assolutamente di evitare questo errore comune.

Praticare sport è fondamentale per mantenersi forti e in salute, ma ogni attività fisica necessita di un’adeguata preparazione. Esistono diversi atteggiamenti scorretti che moltissime persone seguono involontariamente. La corsa – ad esempio – va svolta seguendo una tecnica specifica che non influenzi negativamente la colonna vertebrale e – soprattutto – la cervicale. Esistono poi gli errori riferiti al movimento durante l’esecuzione di un esercizio, basta infatti utilizzare in malo modo un muscolo per aumentare il rischio di infortunio.

Oltre alla tecnica in sé, di fondamentale importanza è anche il nostro regime alimentare. Svolgere quotidianamente attività fisica comporta un dispendio di energie: nell’eventualità in cui il vostro corpo non ne abbia abbastanza, come potete pensare di sostenere un allenamento intensivo? Per questo motivo, oggi parleremo di uno degli errori più comuni che si compiono in palestra e in tutte le attività fisiche in generale: svolgere i work-out a digiuno.

Sport a digiuno: terribile errore!

Chiariamo un concetto fondamentale: durante l’allenamento brucerete calorie ed energie, per questo motivo – per rendere come si deve – avete bisogno di uno spuntino pre-allenamento. Nella frenesia della giornata, capita di scegliere di andare a correre la mattina presto. Poi si torna a casa, ci si distrae con le attività della giornata e si dimentica di fare colazione. Questo è un errore molto comune, che in realtà è controproducente anche per la vostra forma fisica.

Il muscolo per crescere e tonificarsi ha bisogno di essere nutrito, per questo motivo saltare i pasti non servirà a mantenere il peso forma, al contrario sfavorirà il vostro sviluppo muscolare. Al contempo, non bisogna ingozzarsi prima di un allenamento, in quanto – in quel caso – ci troveremo con il problema opposto. Consigliamo quindi di fare uno spuntino leggero: uno po’ di yogurt con frutta secca e cereali integrali oppure semplicemente un frutto con un paio di fette biscottate. Qualsiasi cosa (sana) va bene, purché impariate a reintegrare le energie che avete perso durante l’allentamento.