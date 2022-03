Uomini e Donne, Tina la combina grossa questa volta: ancora una volta l’opinionista al centro della scena, cosa è successo.

Quando pensa una cosa, difficilmente Tina non la esprime e, nel farlo, usa sempre il suo energico caratteristico modo. Nel corso degli anni, abbiamo visto la Cipollari scagliarsi contro diverse dame di Uomini e Donne: su tutte Gemma, con la quale ancora battibecca di continuo.

Nella recente puntata del programma di Canale 5, la Cipollari è stata però di nuovo protagonista per un attacco diretto verso lei: la situazione si scalda ed interviene anche la De Filippi.

Uomini e Donne, Tina la combina grossa e si scaglia contro di lei: l’attacco

Chi segue questa stagione di Uomini e Donne sa bene che Tina non ha di certo in simpatia determinate dame, a prescindere dalla loro età. Oltre ad attaccare Gemma, di recente ha più volte espresso pareri negativi nei confronti di Pinuccia, che secondo la Cipollari non ha trattato benissimo Alessandro e vorrebbe solamente esibirsi al programma.

A far andare su tutte le furie l’opinionista è stato il rifiuto della dama di Vigevano e di Lucia di Bruno, un signore venuto per conoscerle; Tina ha preso come una mancanza di rispetto l’atteggiamento delle due dame e le ha fatte specchiare.

Se Lucia sembra non curarsi troppo dei commenti di Tina, lo stesso non si può dire di Pinuccia; in questa nuova puntata, l’opinionista ha ancora attaccato la dama, che dopo aver rifiutato Bruno (che nel frattempo si sta frequentando con Vincenza) pare ora avergli chiesto di chiamarla e di ballare con lei.

L’atteggiamento ha indispettito Vincenza e Tina ha preso le sue difese, scagliandosi ancora contro Pinuccia; la donna, oltre ad aver detto a Tina di essere cattiva e maleducata, è poi ancora una volta scoppiata in lacrime.

Più volte la De Filippi ha detto a Tina di smetterla e di non far piangere Pinuccia, e alla signora stessa di non curarsi troppo dei commenti della Cipollari e di fregarsene; la puntata ha poi visto protagonisti proprio Lucia e Mauro e dopo ancora Matteo Ranieri e Federica.