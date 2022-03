Massa muscolare: segui questi consigli ed avrai ottimi risultati

Vuoi mettere massa muscolare? Devi assolutamente provare questi consigli, vedrai sin da subito degli ottimi risultati. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e come funziona.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del nostro corpo, sia per una questione estetica ma anche di salite.

In molti però confondo lo stare in forma con la perdita peso, in realtà non è proprio così, infatti dobbiamo preoccuparci quando invece che perdere massa grassa iniziamo a perdere il tono muscolare.

Proprio per questo motivo è fondamentale seguire un’alimentazione bilanciata, molti fanno lo sbaglio di rimuovere completamente carboidrati e olio considerandoli come dei nemici, in realtà devono essere presenti all’interno della dieta, anche se in quantità moderate.

Ma non solo, ricordatevi che non è mai troppo tardi per prendersi cura del nostro copro, anche a 50 anni è fondamentale allenarsi e mangiare sano, soprattutto perché dopo una certa età il metabolismo rallenta e si va incontro ad inevitabili cambiamenti fisiologici.

Oggi vi sveleremo alcuni consigli per aumentare la massa muscolare. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Vuoi mettere massa muscolare? Ecco tutti i consigli

Se anche voi volete iniziare a mettere su massa muscolare, dovete assolutamente seguire questi consigli, oggi analizzeremo sia la fase dell’alimentazione e sia quella dell’allenamento.

Sappiamo tutti che i muscoli sono formati da fibre, queste durante l’allenamento, subiscono dei micro traumi. Proprio grazie al periodo di risposo, il nostro corpo cerca di riparare queste lesioni ed è grazie a questo processo che i muscoli si ingrandiscono.

Per aumentare il tono muscolare bisogna fare almeno 2 o 3 allenamenti di forza a settimana. Ovviamente tra i vari allenamenti il riposo è essenziale proprio per il concetto spiegato qui sopra.

Per quanto riguarda l’alimentazione, se volete ottenere dei buoni risultati è importante essere costanti. Nella dieta per l’aumento di massa è essenziale che siano presenti molte proteine, ecco perché dovrete integrare tutti questi alimenti:

carni bianche

pesce

uova (meglio se solo l’albume);

latticini magri

legumi.

I grassi presenti nella vostra alimentazione possono essere solo quelli buoni, come ad esempio: olio EVO, Avocado, salmone, noci ecc..

Ora non vi resta che provare questi consigli, voi cosa ne pensate?