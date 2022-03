Uomini e Donne, Ida Platano messa in disparte: ancora una volta la dama del dating show viene criticata dagli opinionisti.

Insieme alla sua amica Gemma Galgani, Ida Platano è una delle storiche dame del parterre femminile di Uomini e Donne; nel corso della sua partecipazione dal dating show ha avuto diverse storie importanti e tante frequentazioni, ma è ancora alla ricerca dell’amore.

Al momento sta frequentando Alessandro Vicinanza, anche se le cose tra i due procedono con alti e bassi; il comportamento della Platano però non piace ai due opinionisti, che di nuovo l’anno criticata.

Uomini e Donne, Ida Platano criticata per il suo comportamento: l’attacco degli opinionisti

Essendo nel programma da diverso tempo, il pubblico e gli opinionisti hanno cominciato a conoscere bene la dama, nei suoi pregi e anche nei suoi comportamenti usuali con gli uomini.

Per questo a Tina e Gianni (e specialmente a quest’ultimo) non è piaciuto il comportamento di Ida nei confronti di Alessandro; alla dama viene infatti imputato di sottolineare sempre le cose che non vanno nell’uomo, quasi volendolo a tutti i costi cambiare e conformare a lei.

In sintesi, è questo il pensiero espresso da Gianni dopo l’ennesima discussione in studio tra Ida e Alessandro; secondo l’opinionista, la Platano dovrebbe prendere atto di come è il cavaliere che si trova di fronte e decidere se accettarlo o meno, invece di lamentarsi e criticare.

Dal canto suo, Alessandro ha provato come al solito a spiegare le sue ragioni, per poi uscire dallo studio dopo un attacco di Armando, che lo accusa di essere stato poco carino nei confronti di Ida dicendo particolari della loro intimità.

Tornati in studio entrambi, Ida e Alessandro hanno chiarito la situazione, anche con l’aiuto della conduttrice; la De Filippi ha sottolineato come Alessandro avesse risposto alla domanda di Gianni e che il senso delle sue parole non fosse quello colto da Armando, anche se ha dato ragione all’intervento del cavaliere partenopei.

Spronando Ida, Maria ha evidenziato quanto sia palese che Alessandro ci tenga a lei; dopo la discussione, i due hanno deciso di proseguire e sembrano pronti a godersi un week end in Sicilia insieme.