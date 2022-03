Uomini e Donne, incidente per Noemi Baratto: ecco come sta, l’ex-corteggiatrice aggiorna sulle sue condizioni di salute.

Spiacevole incidente per Noemi Baratto, che abbiamo tutti conosciuto mesi fa grazie alla sua apparizione a Uomini e Donne; la ragazza si è presentata in studio per corteggiare Matteo Fioravanti e, in pochissimo tempo, è stata la sua scelta.

La storia tra i due è poi naufragata subito dopo, ma i fan hanno continuato a seguire con affetto la giovane, che ora ha fatto preoccupare tutti quanti; ecco cosa le è successo.

Uomini e Donne, incidente per Noemi Baratto: la ragazza racconta come sta

Purtroppo per lei, Noemi è rimasta recentemente coinvolta in un incidente stradale avuto in moto con un amico; a raccontare lo spiacevole avvenimento è stata la stessa ex-corteggiatrice sulle sue storie di Instagram, dove si è anche mostrata con tanto di collare cervicale.

Nelle varie storie postate, la ragazza ha spiegato le dinamiche dell’accaduto, rivelando come se sarà assente dai social sarà per questo motivo; “sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati, sono caduta di testa e di schiena” ha spiegato la Baratto, che deve aver vissuto attimi davvero poco piacevoli.

La ragazza ha poi spiegato di trovarsi a casa, dopo aver passato la nottata in ospedale, e di riposare a letto; come rivela, secondo lei la nonna l’ha protetta dal cielo e ha evitato che le conseguenze fossero molto più gravi di quello che in realtà sono state.

In ogni caso, Noemi dovrà stare a riposo e sottoporsi alle cure di rito, per rimettersi in forma il prima possibile; chissà che non le stia vicino Joele, altro ex-tronista di Uomini e Donne con cui ha davvero un rapporto speciale, anche se come dichiarato in precedenza non crede si possa parlare di relazione.

La speranza è che Noemi possa rimettersi presto e farlo nel miglior modo possibile, ritornando velocemente alla vita di tutti i giorni dimenticando il brutto spavento che purtroppo ha avuto.