Giovanna Mezzogiorno: avete mai visto i suoi figli? Eccoli, sono bellissimi

La nota attrice Giovanna Mezzogiorno è mamma di due splendidi bambini. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua famiglia.

Classe 1974, Giovanna Mezzogiorno è una delle attrici più apprezzate e premiate del panorama cinematografico italiano. Ad oggi infatti, l’artista vanta un David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, 2 Ciak d’Oro e chi più ne ha più ne metta! La sua carriera iniziò nel 1995, subito dopo la scomparsa del padre. La Mezzogiorno trasformò il suo dolore in arte e il suo talento la spinse a conquistare un successo dopo l’altro. Ha interpretato ruoli particolarmente difficili, calandosi sempre perfettamente nei personaggi a lei assegnati. Ad oggi, oltre ad essere una famosissima attrice, Giovanna Mezzogiorno è anche mamma di due splendidi gemelli.

Giovanna Mezzogiorno: la rivelazione sulla sua famiglia

Galeotto fu il set di Vincere, occasione in cui l’attrice protagonista Giovanna Mezzogiorno si innamorò perdutamente del macchinista Alessio Fugolo. Tra i due fu un colpo di fulmine, tanto che la coppia convolò a nozze lo stesso anno. Dopo una lunga relazione avuta con il collega Stefano Accorsi, conosciuto sul set di Più leggero non basta, l’attrice riuscì a riconquistare la stabilità sentimentale al fianco del nuovo compagno e marito. Dopo appena due anni di matrimonio infatti, arrivarono due benedizioni dal cielo: Leone e Zeno, i gemellini biondi nati dall’amore di Giovanna Mezzogiorno e Alessio Fugolo. Tuttavia, quella piccola benedizione ebbe un caro prezzo.

Dopo la nascita dei gemelli, Giovanna Mezzogiorno dovette allontanarsi dal cinema per quasi tre anni. Leone e Zeno infatti erano nati settimini e necessitavano di attenzioni costanti da parte di entrambi i genitori. La gravidanza inoltre, non fu per nulla semplice per l’attrice, la quale ne uscì particolarmente debilitata. “E’ stato qualcosa di talmente faticoso che non penso di ripetere questo passo, però poi è una cosa talmente bella vederli lì e sapere che ce l’hai fatta” – sono state le parole dell’attrice – “Loro per me sono fondamentali”. Insomma, una donna che ha avuto la capacità di trasformare la sua emotività in arte e la sua sensibilità in forza. Tutto ciò che ha costruito deriva da una lunga lotta e lavoro. Ad oggi, Giovanna Mezzogiorno è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano e – come se non bastasse – sembra sia anche un’ottima mamma.