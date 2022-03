Maria De Filippi: ecco chi condurrà il suo nuovo programma!

Scopriamo insieme ci sarà la nuova presentatrice del nuovo format, Ultimo Fermata, che andrà in onda a fine marzo.

Queen Mary ha scelto la sua nuova presentatrice per un nuovo format di Canale 5. Maria De Filippi, che presto troveremo di nuovo in onda con il serale di Amici, ha deciso chi sarà la nuova conduttrice di Ultima Fermata.

Questo show avrà come protagonisti sei coppie, che dovranno raccontarsi davanti alla presentatrice prescelta.

Ma chi condurrà questo nuovo programma di Canale 5? La queen di Mediaset, che in questa occasione starà dietro le quinte, ha chiamato a lavorare con sé Simona Ventura.

E la conduttrice della Rai ha risposto positivamente alla moglie di Maurizio Costanzo, tanto che ha deciso di postare sui social la sua gioia a partecipare al nuovo programma.

Sull’account di Instagram della Ventura si può leggere, infatti “Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 dì #mariadefilippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì #ultimafermata in partenza su #canale5!”.

Il nuovo programma di Maria De Filippi sarà condotto da lei

E poi aggiunge anche di voler ringraziare la Rai che le ha “concesso questo prestito” alla rete “Rivale”. Infatti, la conduttrice sta presentando, proprio sulla Rai, la trasmissione “Citofonare Rai 2”, insieme a Paola Perego.

Simona Ventura non è nuova a presentare programmi ideati da Maria De Filippi: infatti, un anno ha condotto il reality show dell’estate, Temptation Island Vip, dove in quell’edizione ha partecipato anche il suo ex marito Stefano Bettarini e la sua fidanzata.

Il programma condotto da Simona Ventura sembrerebbe quasi essere un misto tra C’è Posta per Te e lo show dell’estate, che fra l’altro sembra avere alcuni problemi.

Ed è lo stesso conduttore, Filippo Bisciglia, a raccontare che lui stesso non ha ancora sentito l’ideatrice della trasmissione, la De Filippi, affermando di averla sentita a novembre dell’anno scorso per parlare, proprio, di Temptation Island e poi più nulla.

Insomma, ancora nulla è certo. Quello che è sicuro è che il 23 marzo 2022 andrà in onda su Canale 5 e in prima serata il nuovo programma condotto da Simona Ventura, Ultima Fermata.

Cosa ne pensate della scelta di Maria De Filippi? Vi piace come presentatrice Simona Ventura?