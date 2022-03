Imma Tataranni 2: slitta tutto? Ecco cosa sta succedendo

Vediamo insieme che cosa sta accadendo per quanto riguarda questa interessantissima fiction della Rai che in tanti aspettano.

Come sappiamo lo scorso anno abbiamo avuto modo di vedere la fiction Imma Tataranni che ha avuto un grandissimo successo di pubblico.

E dato che è stata annunciata la seconda stagione in tanti l’aspettano con ansia, ma sembra che ci voglia ancora un bel po’.

Si vocifera infatti che è slittata, ma cerchiamo di capire meglio tutte le voci e fare un po’ di chiarezza.

Imma Tataranni 2: slitta tutto?

In base a quello che era stato detto, durante la primavera che è alle porta avremmo dovuto vedere la seconda stagione di questa fiction Rai.

Ma per il momento non ci sono pubblicità e nessuno dice nulla o fa annunci su una data di messa in onda.

Il personaggio di Vanessa Scalera è piaciuto molto al pubblico e per questo motivo è tanto atteso.

Le otto puntate sono state girate e divise in 4 appuntamenti, perchè sappiamo che ogni puntata conta due episodi.

Prima si pensava che appena iniziata la primavera avremmo visto la seconda stagione di Imma Tataranni, ma siamo nel mese di marzo e non c’è alcuna voce.

I fan quindi hanno iniziato a chiedere e a domandarsi, e ci ha pensato il super informato Tv Blog a rispondergli.

Proprio su Instagram gli è stato chiesto quando andrà in onda la seconda parte di Imma Tataranni 2.

Tv Blog ha spiegato che per il momento non c’è nessuna certezza e che bisogna attendere ancora.

E’ anche vero che a breve la Rai potrebbe annunciare con un promo la messa in onda delle nuove puntate.

Ma è anche vero che potrebbero averle spostate più avanti anche perchè stanno finendo e iniziando allo stesso momento varie fiction interessantissime sempre della rete.

Ultima ipotesi, potrebbe anche essere rimandato tutto nel periodo autunnale, per il momento non possiamo fare altro che attendere informazioni in merito con note ufficiali da parte della rete.

E voi cosa ne pensate di questo silenzio per quanto riguarda la messa in onda di questa interessantissima fiction della Rai? Preferite vederla adesso o attendere, in caso, fino all’autunno?