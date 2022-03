Soleil Sorge: le parole di Gianluca Costantino

Gianluca Costantino shock su Soleil: ecco le sue parole, le novità riguardanti una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che a ore darà il nome del vincitore con la finalissima; in molti si sono sorpresi quando la Sorge è stata eliminata, visto in molti la davano come favorita alla vittoria.

Nemmeno il tempo di uscire dalla casa di Cinecittà però che pare ci siano già novità per l’influencer; a rivelarle Gianluca Costantino in una nuova diretta di Casa Chi, format condotto da Rosalinda Cannavò.

Ancora una volta, al reality show di Alfonso Signorini Soleil ha dimostrato la sua forte personalità, ed era inevitabile che sarebbero arrivate per lei nuove offerte lavorative.

In molti la volevano già come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma a quanto pare il nuovo impegno dell’influencer non sarà legato ai naufraghi, bensì a secchioni e pupe.

Come rivelato da Costantino a Casa Chi infatti, la Sorge sarebbe stata subito portata, una volta uscita dalla casa di Cinecittà, nella villa romana dove si sta girando il programma condotto per quest’anno da Barbara D’Urso.

L’influencer avrebbe quindi accettato il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione Show, al fianco di altri nomi importanti come Antonella Elia e Federico Fashion Style; lo spettacolo non mancherà di sicuro al programma della D’Urso, con la Sorge pronta a portare la giusta dose di umorismo e serietà.

Al momento, Soleil sarebbe impossibilitata ad avere contatti con l’esterno e dunque si sarebbe tuffata completamente in questo nuovo progetto-lampo, vista la rapidità con cui è stata coinvolta; solo la sua uscita dal reality le ha permesso di partecipare al programma.

Su Instagram hanno fatto tutti i complimenti a Costantino e alla Cannavò, molto seguiti e apprezzati dal pubblico; quanto a Soleil, la sua popolarità è sempre di più in aumento e anche questa sua nuova avventura porterà spettacolo.