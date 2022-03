Ragnetti rossi ecco come allontanarli dal terrazzo velocemente

Vediamo insieme come possiamo cacciare dal terrazzo questi fastidiosi ragnetti che stanno iniziando a tornare.

Chi più o chi meno, in questo periodo particolare dell’anno si ritrova con fastidiosi ragnetti rossi.

Ma come possiamo mandarli via del tutto in modo veloce senza faticare troppo? Veniamo in vostro soccorso noi.

Vi vogliamo mostrare alcuni modi che vi lasceranno senza parole e che non vi faranno spendere una fortuna.

Ragnetti rossi: cosa cosa e come li allontaniamo

Ovviamente sono anche un campanello che ci avvisa dell’arrivo della primavera perchè quando è freddo o troppo caldo loro spariscono magicamente!

Li possiamo trovare anche sulle finestre delle nostre casa ma noi tutti li chiamiamo ragnetti ma in realtà sono degli acari.

Questi acari fanno parte della classe degli aracnidi e per questo motivo non sono ragni nè insetti ma, quelli che troviamo nelle nostre casa sono della famiglia dei Tetranichidi.

Non sono assolutamente pericolosi per noi ma sono molto fastidiosi, ed il loro arrivo coincide con la primavera.

Come sappiamo, se vengono schiacciati macchiano in modo particolare di rosso i tessuti che magari abbiamo sul balcone, tipo divanetti o poltroncine.

Non danno particolare problematiche alle nostre amiche piante che abbiamo sul balcone, ma se spruzziamo dell’acqua sopra di loro, siamo quasi sicuri che non ci andranno perchè non hanno un buon rapporto con essa.

Facciamo in modo particolare la sera così manteniamo alta l’umidità e loro andranno via velocemente.

Un’altro metodo per mandarli via sono le coccinelle perchè sono i loro predatori naturali, ma non è assolutamente una cosa semplice.

Ma per mandarli via dal nostro amato balcone come possiamo fare? Facciamo una soluzione con sapone di marsiglia ed acqua e spruzziamola sulle superfici dove li vediamo.

Questo metodo allontana anche gli afidi dalle piante, quindi con un solo modo risolviamo due problemi.

Fidatevi di noi e siamo assolutamente sicuri che quest’anno la lotta contro i ragnetti rossi la vincete assolutamente voi anche in modo molto naturale senza particolari prodotti chimici.

E siamo assolutamente sicuri che amici e parenti vedendo il vostro balcone o davanzale senza vi chiederanno come avete fatto!