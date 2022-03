Alex Belli, la decisione dopo il GF stupisce tutti: l’ex-attore di CentoVetrine continua a far parlare di sé anche fuori dalla casa.

Sebbene sia uscito in anticipo rispetto ai tempi e non sia riuscito ad arrivare in finale, Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié.

Il suo rapporto con Soleil è stato al centro della scena per diverso tempo, col triangolo amoroso con Delia che ha appassionato davvero tantissimo gli spettatori; pur spesso criticato, Belli è finito spesso al centro della scena. Ma cosa farà ora, finito il reality show? La sua decisione sorprende tutti.

Alex Belli, la decisione dopo il GF stupisce tutti: il suo futuro dopo il GF

Belli si è sicuramente messo in mostra con questo Grande Fratello Vip, ma a quanto pare ha voglia di tornare a lavorare nel mondo della recitazione, grazie al quale tutti lo abbiamo conosciuto.

Ospite del programma web Casa Chi, lo stesso attore ha dichiarato come voglia concentrarsi esclusivamente su quello, lasciando per un attimo da parte i reality show.

“Per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio…” risponde a chi gli chiede se tornerebbe nella prossima edizione, prevista (come annunciato da Signorini) per il prossimo settembre.

La sua presenza sarebbe sicuramente gradita in studio e non passerebbe inosservata, ma a quanto pare Belli vuole tornare a lavorare col suo studio e magari di nuovo anche su un set di qualche fiction.

“Voglio tornare a quello che so fare oltre i reality…” spiega, dichiarando inoltre di essere molto felice della vittoria di Jessica, una ragazza che secondo lui ha fatto un percorso di crescita straordinario all’interno della casa e a cui lui, come ha detto, è stato vicino sin da subito.

A prescindere dalla vittoria finale, questo Grande Fratello Vip 6 è stato in gran parte di Belli, Soleil e Delia: “Questo è stato il nostro GF Vip…Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto…” spiega l’attore, e in pochi potrebbero dargli torto, almeno in questo.