Grande Fratello 7: la voce shock, succederà veramente!

Grande Fratello Vip 7, la voce shock, succederà veramente!? Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione dell’amatissimo reality show.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la fine dell’edizione di quest’anno, che già si pensa al futuro del Grande Fratello Vip, un reality show che pare aver pienamente coinvolto il pubblico.

Solo da poche ore, il pubblico ha scoperto chi si è aggiudicato la sesta edizione; a trionfare su Davide Silvestri è stata alla fine Jessica Selassié, una delle principesse entrate in gioco insieme alle sorelle Lulù e Clarissa. Ma cosa succederà il prossimo anno? La prima voce a riguardo.

Grande Fratello Vip 7: la voce shock, succederà veramente!? La frase che ha fatto pensare

Come spesso succede, finita un’edizione già si pensa a quella dopo e così tutti gli spettatori sono già curiosi di sapere come sarà il Grande Fratello Vip 7, che sicuramente andrà in onda il prossimo anno.

Il format rinnovato in versione vip pare funzionare, così come pare essere stata una scelta più che vincente affidare la conduzione del reality show ad Alfonso Signorini; proprio una frase del conduttore durante la finalissima non è passata inosservata, tanto che già partono i primi rumor.

Salutando il pubblico a fine puntata infatti, Signorini ha rinviato a tutti quanti l’appuntamento a settembre; certo, potrebbe solamente voler dire la conferma del reality, ma in molti già pensano che al timone della nuova edizione sia stato confermato lui.

D’altronde, Mediaset non avrebbe motivo di cambiare: il gran finale del programma ha totalizzato il 26% di share, con Signorini che ha gestito magistralmente ancora un’altra puntata.

Insomma, mentre in questi mesi ci sarà modo di guardare con interesse la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, si potrà già iniziare a pensare a qualche possibile nome che a settembre entrerà nella casa di Cinecittà; ad accoglierlo dovrebbe essere sempre Signorini, ormai vero e proprio re della casa.

Quale nome tirerà fuori dal cilindro il conduttore lombardo per l’edizione 2022-2023? Il pubblico attende col fiato sospeso, pienamente fiducioso anche per la prossima edizione.