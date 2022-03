Piedi stanchi? Prova il rimedio della nonna e rimarrai senza parole

Senti sempre i piedi stanchi o gonfi? Con questo rimedio della nonna non avrai mai più nessun problema. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Vi sarà sicuramente capitato di arrivare a fine giornata con una sensazione di pesantezza o gonfiore nei piedi. Purtroppo questa problematica capita spesso, infatti una volta arrivati a casa non vediamo l’ora di toglierci le scarpe e stenderci sul divano.

Una delle cause principali sono sicuramente le scarpe troppo strette, oppure troppe ore passate in piedi, per questo motivo ci ritroviamo spesso con caviglie e piedi gonfi e doloranti.

Ma perché succede? e soprattutto esiste un rimedio? Ebbene si, oggi vi sveleremo un trucco della nonna che vi farà passare ogni tipo male. Scordatevi per sempre questo tipo di dolore, i vostri piedi saranno leggeri come una piuma.

Andiamo a scoprire come fare e cosa dice il metodo della nonna.

Dolore ai piedi? Ecco il metodo della nonna che non sbaglia mai

Una delle principali cause dei piedi stanchi e doloranti sono sicuramente le scarpe troppo strette, ecco perché la scelta di queste è fondamentale per il benessere degli arti inferiori. Ma non solo, anche il troppo tempo passato in piedi può essere la causa di questa problematica, ma scopriamo cosa dice il famoso metodo della nonna.

Per trovare sollievo possiamo sfruttare un ingrediente che tutti abbiamo sicuramente in cucina, spesso lo utilizziamo per condire l’insalata, avete capito di cosa stiamo parlando? Ebbene si, è proprio lui: l’aceto. Grazie a questo ingrediente magico, i vostri piedi proveranno subito una sensazione di leggerezza, quello che dovete fare è un massaggio base di aceto, questo oltre a farci passare il dolore aiuta anche a migliorare il gonfiore, la pelle screpolata e anche il problema dei calli.

Ma non solo, uno dei rimedi più utilizzati per i piedi doloranti è sicuramente un bel pediluvio, quello che dovrete fare è scegliere la temperatura dell’acqua.

Se volete ammorbidire calli o duroni o di eliminare la pelle screpolata, dovrete scegliere un bagno di acqua calda. Se invece volete stimolare la microcircolazione del sangue o sentire i piedi più freschi dovrete utilizzare l’acqua fredda.

Per ricorrere al pediluvio dovrete riempire una bacinella con l’acqua della temperatura più adatta alle vostre esigenze, poi aggiungete dell’aceto di mele e un cucchiaio di sale grosso. Poi lasciate i vostri piedi in ammollo per almeno 15 minuti, noterete subito un sollievo immediato.