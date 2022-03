Braccia e gambe: l’allenamento per averle perfette con soli 11 minuti al giorno

Sono sufficienti solo 11 minuti al giorno. Glutei, gamba e braccia ne gioveranno in tonicità senza utilizzare attrezzi ma solo con semplici esercizi.

Spesso ci lasciamo prendere dalla pigrizia e quando abbiamo poco tempo libero a disposizione preferiamo dedicarlo a fare shopping, oppure cucinare o rilassarci sui social.

Tutte attività positive per staccare la spina, ma sarebbe opportuno dedicare questo poco tempo a disposizione anche alla cura del nostro corpo. Senza troppi sacrifici, né di tempo né di denaro. Con costanza e solo 11 minuti al giorno possiamo scolpire e tonificare il nostro corpo, senza attrezzi ma solo con validi esercizi.

Quando vediamo fisici scolpiti di uomini e donne pensiamo che dedichino tantissimo tempo alla loro forma fisica e soprattutto che investano molto denaro in centri specializzati. Ma in realtà basta veramente poco per prendersi cura del proprio fisico con buoni risultati in fatto di tonicità e forma.

Basta semplicemente andare in rete, fare una ricerca e si possono estrapolare degli esercizi validi e interessanti come il pilates, lo yoga, il tutto senza attrezzi. Ma ce ne sono anche di più semplici, in soli 11 minuti al giorno, possiamo dedicare attenzione al nostro corpo e così glutei, braccia e gambe ne traggono notevole giovamento apparendo molto più tonici.

Spesso i personaggi famosi sul web e attraverso le loro pagine social dispensano consigli utili per restare in forma con poco. È il caso di una modella e influencer americana, Kendal Jenner.

Proprio lei ha reso pubblico il suo allenamento da fare a casa che richiede solo 30 secondi per ciascun esercizio per un totale di poco più di 10 minuti. Alterna esercizi classici addominali e plank

A questo si aggiungono esercizi di plank laterale e rocking. Poi movimenti a bicicletta, a rana, con torsione e alzando le gambe. Sicuramente un ottimo allenamento quando non vogliamo rinunciare a stare in forma ma non possiamo andare in palestra.

Attenzione pero’ a chiedere anche consiglio a un esperto per evitare di avere dei problemi alla schiena o alle articolazioni affaticando troppo il nostro corpo.