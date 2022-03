Una vita anticipazioni: Lolita ha paura

Le anticipazioni della nota soap spagnola non preannunciano niente di buono: Lolita è sempre più terrorizzata e Soledad rischia tutto!

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio alle 14.25, abbiamo assistito a moltissime complicazioni. Prima di tutto, Indalecia ha deciso di rischiare il tutto per tutto, cercando di sedurre il marito della cugina Marcelina. Nonostante i dubbi dei colleghi, la donna non ha resistito e Jacinto – sofferente per la mancanza della moglie – ha ceduto alle lusinghe di Indalecia. Peccato però che i due neo-amanti siano stati scoperti da Benigna, la quale è nientepopodimeno che la mamma di Indalecia e – come se non bastasse – zia di Marcelina.

Nonostante la puntata andata in onda ieri si possa considerare decisamente sorprendente, l’episodio che andrà in onda oggi alle 14.25 su Canale 5 lo sarà ancora di più. Tornano protagoniste indiscusse della puntata Lolita e Soledad, le quali dovranno affrontare diverse difficoltà nel loro percorso sentimentale. Vediamo insieme i dettagli.

Una vita: anticipazioni 17 marzo

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Antonito è volato in Marocco a seguito di un’importante missione diplomatica. Nonostante le preghiere della dolce Lolita, l’uomo non ha potuto rinunciare al compito, soprattutto per evitare di mandare in fumo l’intera carriera politica. La donna, dal canto suo, ha cominciato fin da subito a nutrire paura e apprensione per il marito. Lolita riceverà un telegramma da Antonito che la tranquillizzerà, ma successivamente verrà a conoscenza dei rischi che l’uomo sta correndo per riuscire a raggiungere il Marocco. Antonito riuscirà a tornare dalla sua Lolita? Insomma, dopo i tradimenti, la malattia e le difficoltà affrontare, potremmo dire che se lo meritano!

Nel frattempo, Soledad prosegue con la sua relazione clandestina con il suo capo. Tuttavia, sembra che tutti i nodi stiano per venire al pettine: ricordate che le colleghe avevano cominciato a nutrire dei dubbi per il suo nuovo abbigliamento? La domestica infatti ha cominciato a vestire abiti particolarmente costosi, motivo per cui Soledad si è vista costretta ad inventare la scusa di aver vinto la lotteria. Tuttavia, sembra che Fabiana non creda del tutto alla storia raccontata dall’amica. Li coglierà in fragrante? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda prevista per le 14.25 su Canale 5.