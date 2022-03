Il paradiso delle signore: matrimonio a rischio per Anna

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa nuova puntata della soap opera tutta italiana che va in onda su Rai1.

Anche oggi, 17 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove ci sono moltissime storie aperte che sono in cerca di una svolta, come Dante, oppure Stefania e Gemma.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo che cosa succederà oggi, dove qualcosa ci lascerà senza parole.

Anna: il matrimonio è a rischio?

Iniziamo con il dire che Stefania ha trovato riparo nella foresteria di Villa Guarnieri grazie all’aiuto di Marco.

Ma Umberto adesso ha scoperto tutto, e la manderà via in modo perentorio, perchè non ha assolutamente piacere di avere una persona senza sapere nulla.

Però resta assolutamente colpito dalla tristezza di Stefania e decide quindi di concederle qualche giorno per trovare una nuova sistemazione.

Marco cerca di capire come può fare, ma questo lo allontana ancora di più dalla sua belle e amata Gemma.

La ragazza, pensando che stia succedendo qualcosa decide di andare a Villa Guarnieri per chiedere delle spiegazioni.

Trai i due ci sarà un bacio molto appassionato, appena si vedranno, che sarà visto anche da Stefania e per questo motivo capisce che deve andare via il prima possibile.

Per quanto riguarda invece l’amore tra Salvatore ed Anna, arriva un nuovo problema, questa volta si tratta della madre.

La donna arriva a Milano con lo scopo preciso di riportare la figlia sulla giusta via, perchè non vuole assolutamente che la figlia lasci il paese e questo può creare una forte rottura tra Salvatore ed Anna.

Sembra che dovrà intervenire anche Agnese, oppure non servirà a nulla? Non ci resta che aspettare e capire se il matrimonio tanto atteso salterà.

Arrivando a Dante e Fiorenza, sembra che ancora non siano perfettamente contenti di quello che hanno ottenuto.

Oltre al Paradiso voglio assolutamente rovinare la reputazione di Vittorio e per questo motivo decido di rovinare la sfilata al Circolo.

Per il Conti se questo accadesse sarebbe un colpo durissimo ma sappiamo anche che lui non molla mai.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per vedere cosa succederà!