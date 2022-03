Bocconcini di cioccolato: una bomba, buonissima e super veloci

Vediamo insieme una nuova ricetta per un dolce da leccarsi i baffi che vi lascerà completamente senza parole per il risultato!

Anche oggi vi vogliamo proporre una nuova super ricetta, ma oggi ci affidiamo ad un dolcetto niente male.

Infatti è una vera leccornia per il palato che possiamo preparare velocemente e che lascerà senza parole i vostri ospiti e non solo.

E’ anche una coccola vera e propria che ci possiamo concedere la sera mentre vediamo la televisione e magari abbiamo messo i figli a letto e ci stiamo rilassando dopo una giornata faticosa.

Bocconcini di cioccolato: una bomba!

Iniziamo con il dire che si chiamano Brigadeiro e sono fatti solamente con 3 ingredienti, quindi super veloci e buonissimi.

In bocca questa sorta di tartufini al cioccolato si sciolgono veramente e sopra hanno tantissime praline o codette colorate.

Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci occorre per fare questa bontà:

burro, 30 g

latte condensato, 400 g

cioccolato al latte, 100g

codette di cioccolato o multicolore, o qualsiasi decorazione abbiate!

Iniziamo mettendo in una tegame il burro, il cioccolato ed il latte condensato il tutto a fiamma dolcissima.

Non dobbiamo mai smettere di mescolare con una frusta, ed in circa 15 minuti il composto dovrebbe diventare unico e staccarsi dai bordi in modo facilissimo.

Adesso trasferiamo tutto in un contenitore con la chiusura ermetica e mettiamolo in frigorifero è meglio se resta per una notte intera, ma vanno anche bene 2 ore.

Prepariamo poi due contenitori con le nostre decorazioni se vogliamo farli diversi, altrimenti uno unico, come preferiamo oppure con quello che abbiamo in casa.

Teniamo a portata di mano anche un bicchiere d’acqua e dei contenitori che si possono chiudere bene.

Mettiamo le nostre dita nell’acqua e prendiamo un po’ del composto che facciamo roteare nelle mani per creare dei tartufini.

Adesso metteteli nelle codette e rotolateli in modo che si attacchino su tutta la superficie del nostro dolcetto.

Vanno conservati in frigorifero fino a quando non li dobbiamo mangiare, ma credeteci sono una vera e propria bontà.

Qualcosa che una volta assaggiati difficilmente avanzano, fidatevi, e tutti li adoreranno, possiamo prepararli anche per un festa se non fa troppo caldo.