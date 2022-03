Manila Nazzaro, il motivo dietro la sua scomparsa dai riflettori dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Sebbene, nonostante tutto, Manila non sia riuscita ad arrivare in finale alla sesta edizione del Grande Fratello Vip (vinto alla fine da Jessica Selassié, in finale con Davide e Barù) è stata comunque una delle protagoniste del reality show.

Dopo tanto tempo, la Nazzaro è riuscita di nuovo a farsi apprezzare dal pubblico, aprendosi completamente nella casa; per molti concorrenti è stata davvero una colonna e il pubblico pare provare per lei davvero tanto affetto.

A seguito di mesi intensi a Cinecittà, la Nazzaro ha deciso di prendersi qualche momento per godersi i suoi affetti e i suoi cari, allontanandosi per un momento dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Manila Nazzaro, il motivo dietro la sua scomparsa dai riflettori dopo la fine del GF Vip

Come tanti altri vipponi, finito il reality show Manila è ritornata sui social; sul suo profilo Instagram ha condiviso diverse store con protagonista la sua famiglia, con l’ex-Miss Italia che ha potuto riabbracciare il suo amore Lorenzo Amoruso e i suoi amatissimi bambini.

Scherzando, la Nazzaro ha scritto come i fan non si sarebbero dovuti preoccupare né chiamare Chi l’ha visto, perché sarebbe tornata prestissimo; e infatti, dopo l’iniziale momento di euforia per il ritorno a casa, ha condiviso tanti bei momenti di questi ultimi giorni con i suoi tantissimi follower.

Nell’ultimo periodo, nella casa, Manila ha legato molto con Delia, una delle concorrenti ad aver sofferto di più dell’uscita dalla casa della pugliese; come mostrato dalla stessa conduttrice, la moglie di Alex Belli le ha lasciato un dolce bigliettino nel beauty, mostrato sui social, dove le esprime tutto il suo affetto.

“Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa” le parole della Duran, che riflettono il pensiero di molti.

Rinvigorita dall’esperienza del GF Vip, Manila è ora pronta a tuffarsi con nuova energia in tantissimi altri progetti; i fan non vedono l’ora di vederla di nuovo protagonista.