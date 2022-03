Rai fiction, la rivoluzione è in atto: ecco cosa non andrà in onda, grandi cambiamenti per quanto riguarda il palinsesto.

Negli ultimi anni, la Rai ci ha abituato a fiction di altissimo livello, alcune anche produzioni internazionali che sono diventati dei veri e propri fenomeni mediatici; basta pensare a I Medici, oppure a L’Amica Geniale e più di recente a Doc – Nelle tue mani o Blanca.

Tra tanti successi, ci sono però anche serie che non hanno la presa sperata sul pubblico; a quanto pare, è in atto una vera e propria rivoluzione nei palinsesti, ecco cosa non andrà in onda.

Rai fiction, la rivoluzione è in atto: ecco cosa non andrà in onda, flop di ascolti

La Rai non sempre fa i conti col successo, ma anche con degli ascolti flop che obbligano ad intervenire sul palinsesto; a quanto pare infatti, due serie non hanno raccolto l’entusiasmo del pubblico, spingendo a cambiare notevolmente il palinsesto.

Stando a quanto riporta la seguitissima pagina Facebook Fiction e Serie Tv, la Rai starebbe portando dei cambiamenti importanti al suo palinsesto, a seguito dell‘insuccesso di Vostro Onore (con Stefano Accorsi) e Noi (con Lino Guanciale).

Proprio Guanciale avrebbe dovuto fare il suo ritorno sulla Rai a partire dal 28 marzo con Sopravvissuti, già annunciata sin dai tempi del Festival di Sanremo; vista la situazione però, pare che la Rai abbia deciso di spostare la serie direttamente alla prossima stagione televisiva, sostituendola con la terza stagione di Nero a metà con Claudio Amendola (in onda a partire dal 4 aprile).

La serie remake di This is us aveva creato grandi aspettative sia nel pubblico che nella produzione, ma a quanto pare gli ascolti di queste due puntate non sono stati soddisfacenti (circa 4 milioni di telespettatori) ed è stato registrato addirittura un calo tra il primo appuntamento ed il secondo.

Nelle prossime settimane andrà meglio? Nero a metà 3 ha davvero un compito arduo, ma ha tutte le carte in regola per tornare a dare soddisfazioni, in termini di ascolti, alla Rai.