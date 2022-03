Soleil Sorge: nessuno lo ha visto prima, ma adesso non c’è scampo

Soleil Sorge, nessuno lo ha visto prima, ma adesso tutti i fan se ne accorgono: tutti i riflettori su una delle protagoniste del GF Vip 6.

Tra i tanti nomi di questo Grande Fratello 6, sicuramente uno che è emerso in maniera inequivocabile è quello di Soleil Sorge, ex di Uomini e Donne e ormai da tempo affermata modella e influencer.

La sua personalità è emersa in maniera dirompente nella casa, con la Sorge che ha acquistato sempre più popolarità e si è fatta apprezzare dal pubblico; nonostante sia stata spesso al centro dell’attenzione, anche per il triangolo con Delia Duran e Alex Belli, pare che molti fan se ne sono accorti solo ora.

Soleil Sorge: nessuno lo ha visto prima, il web impazza per il dettaglio

L’italo-americana ha mostrato in sei mesi di Grande Fratello tutta la sua essenza e, seppur non sia riuscita ad arrivare in finale (con la vittoria che alla fine l’ha portata a casa Jessica Selassié) ha fatto un percorso meraviglioso.

Sempre elegantissima nelle varie dirette serali, la Sorge ha sfoggiato una bellezza sorprendente e personalità da vendere; una donna fascinosa e che sa il fatto suo, tanto che pare subito pronta a rimettersi in gioco come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, programma di Barbara D’Urso.

Dopo mesi di GF Vip e dirette però, pare che il web si sia solo ora focalizzato sulla particolare camminata della Sorge coi tacchi, suscitando simpatia e ammirazione; anche per la sua camminata, Soleil appare veramente unica.

Quanto al rapport con Alex Belli, intervistata di recente da Silvia Toffanin a Verissimo l’influencer ha rivelato come non abbia mai pensato ad avere una relazione stabile con lui, poiché già impegnato e perché non aveva nessuna intenzione di far soffrre, come donna, altre donne.

La Sorge pare poi essere già impegnata, e mentre tutti i fan sono curiosi di saperne di più circa la sua vita sentimentale, non vedono l’ora di vederla coinvolta in nuovi progetti; la sua carriera televisiva, dopo l’esperienza al reality show, sembra sempre più lanciata.