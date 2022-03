Grande Fratello: ricordate Maicol Berti? oggi è un’altra persona, guarda!

Vi ricordate di Maicol Berti? É stato uno dei primi concorrenti del Grande Fratello, oggi è diventato un’altra persona, ecco com’è cambiato in questi anni.

I veri appassionati del Grande Fratello si ricorderanno sicuramente di Maicol Berti, ai tempi era solo un giovane ragazzo che si addentrava per la prima volta nel mondo dello spettacolo, oggi è diventato un uomo ed è molto diverso da come lo ricordiamo.

Il suo look è indimenticabile, con quei capelli lunghi e lisci e uno stile del tutto particolare, per non parlare del suo carattere piuttosto eccentrico che l’ha portato quasi alla vittoria.

Maicol ha partecipato alla 10 edizione del Grande Fratello, all’epoca a condurre il reality era Barbara D’Urso e in quell’occasione a vincere fu Mauro Marin. Ma non possiamo dimenticare quel giovane ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Gf.

Come dicevamo nel corso di questi anni l’ex gieffino ha fatto un grande cambiamento, siete curiosi di scoprire com’è diventato? Vediamolo insieme.

Maicol Berti: Ecco com’è diventato l’ex gieffino

Maicol Berti è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello, l’ex gieffino è riuscito ad arrivare quasi alla vittoria, purtroppo alla fine a vincere è stato Mauro Marin, ma tutti noi abbiamo un bellissimo ricordo di quell’edizione.

Oggi Maicol non porta più quei lunghi capelli, l’estate scorsa li ha addirittura rasati a zero, ora li porta corti e con una lunga barba. Anche il suo fisico è cambiato, prima era molto magro, ora invece si mostra più sicuro e tonico.

Durante una recente intervista ha confessato che il Grande Fratello è stata una delle esperienze più belle della sua vita, ma che ora non riuscirebbe mai a stare rinchiuso in una casa per così tanto tempo.

Recentemente è stato avvistato al matrimonio di un’altra ex gieffina, Veronica Ciardi, i due sono rimasti molto amici e tutt’ora di vedono regolarmente. Ora Maicol porta moltissimi tatuaggi e ha uno stile completamente diverso.

Nonostante non frequenti più il mondo dello spettacolo, è molto attivo sui social e tiene aggiornati i suoi fan su ogni suo singolo movimento, pensate che ha quasi raggiunto i 40mila followers.

Voi cosa ne pensate? Vi piace il cambiamento di Maicol Berti?