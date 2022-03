Imprenditore compie 80 anni e fa un regalo incredibile ai dipendenti

Dopo il bellissimo gesto dell’imprenditore, i media locali sono corsi ad intervistarlo ma le parole di Ludovico Trevisson non sono state del tutto promettenti. L’uomo ha confessato di non riuscire a trovare personale, questo per via della mancanza di candidature e sopratutto per via della fuga di cervelli.

Purtroppo nel nostro paese sempre più giovani decidono di trasferirsi all’estero, proprio per questo motivo l’azienda è in continuo contatto con gli istituti tecnici professionali nella speranza che questi possano far conoscere il loro prodotto e che in futuro abbiano voglia di lavorare all’interno della società.