Maria De Filippi: sapete che ha recitato in alcuni film famosi? Ecco quali

Maria De Filippi, sapete che ha recitato anche in alcuni film famosi? Ecco quali, la regina di Canale 5 anche al cinema.

Da decenni ormai Maria De Filippi è protagonista indiscussa del palinsesto di Canale 5, che si tratti del pomeriggio con Uomini e Donne ed Amici, oppure in prima serata con C’è posta per te o Tu si que vales.

Conduttrice e autrice televisiva tra le più amate, in pochi sanno che la De Filippi ha preso parte anche a diversi film che hanno avuto tantissimo successo. Sapete quali sono? Eccoli.

Pensando a Maria De Filippi, non ci viene di certo in mente il grande schermo, bensì piuttosto, come detto, la tv; in realtà però la conduttrice lombarda è apparsa anche al cinema, in film che hanno avuto un grande successo.

Per primo, ricordiamo Natale sul Nilo, cinepanettone uscito ormai quasi vent’anni fa, nel 2002; nel film, una giovane aspirante ballerina partecipava a quello che allora si chiamava ancora Saranno Famosi, talent condotto da Maira e che oggi è conosciuto da tutti come Amici.

Anche al cinema, Maria ci arriva coi suoi programmi di successo; stessa cosa succede in Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni, dove la De Filippi fa una piccola apparizione conducendo C’è posta per te, col protagonista che riceve proprio l’invito al programma.

Sempre con C’è posta per te, la De Filippi è arrivata anche ne I Cesaroni, celebre fiction di Canale 5 con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci; di recente invece, l’abbiamo vista dentro la serie tv Untraditional ideata dallo scrittore Fabio Volo.

Al cinema come in tv, ‘Queen Mary’ (come è spesso soprannominata) domina la scena del mondo dello spettacolo ormai da più di vent’anni e, col tempo che passa, emergono sempre più programmi di successo che portano la sua firma; coi suoi format e le sue qualità, ha sicuramente rivoluzionato il modo di fare tv.