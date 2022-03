Semi di lino: ecco perché andrebbero aggiunti alla tua dieta

Questo alimento potrebbe essere un validissimo alleato della tua salute. Ecco perché dovresti aggiungere alla tua dieta i semi di lino

Ci sono alcuni alimenti completamente naturali che possono fornire un valido aiuto a chi se ne nutre con regolarità. La natura, infatti spesso ci da una mano per stare meglio e per raggiungere quegli obiettivi salutari necessari per affrontare le giornate nel migliore dei modi.

In particolare, oggi vogliamo parlarti di un particolare alimento che può offrire variegati benefici grazie alle sue meravigliose proprietà benefiche. Ecco, dunque, perché dovresti aggiungere alla tua dieta i semi di lino e quali sono i vantaggi principali.

I semi di lino sono alimenti che contengono numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. Rappresentano infatti un valido ingrediente che dovrebbe essere sempre incluso nella nostra dieta e nei piatti che realizziamo durante l’arco di tutta la settimana.

I semi di lino, infatti, hanno particolari vantaggi per la nostra salute. Questi hanno particolari proprietà benefiche, tra cui:

Contribuiscono a migliorare la salute del cuore : I semi di lino, infatti, contengono grassi “buoni” che possono avere un impatto positivo sulla salute del cuore. Inoltre, svolgono un ruolo importantissimo per ridurre il rischio di ictus;

: I semi di lino, infatti, contengono che possono avere un impatto positivo sulla salute del cuore. Inoltre, svolgono un ruolo importantissimo per ridurre il rischio di ictus; Contengono molte fibre : le fibre sono importantissime per la nostra salute e per il corretto funzionamento dell’ apparato intestinale . In particolare, i carboidrati dei semi di lino sono composti dal 95% di fibre . Un’ottima notizia anche per il nostro apparato digerente;

: le fibre sono importantissime per la nostra salute e per il corretto funzionamento dell’ . In particolare, i carboidrati dei semi di lino sono composti dal . Un’ottima notizia anche per il nostro apparato digerente; Proprietà antiossidanti : I semi di lino possono aiutarci grazie allo loro proprietà antiossidanti , in quanto sono ricchi di lignani ;

: I semi di lino possono aiutarci grazie allo loro proprietà , in quanto sono ricchi di ; Proteine: In ultimo, i semi di lino sono ricchi di proteine vegetali. Proprio per questo sono molto utilizzati all’interno di diete vegane e vegetariane.

In quest’ultimo punto, infatti, è estremamente intuibile la grande versatilità dei semi di lino, in quanto possono essere inseriti facilmente nelle nostre diete. In particolare, i semi di lino sono ottimi per aggiungere sapore ai nostri yogurt, mettendone appena un cucchiaino.

Possiamo tritarli e mixarli con dei cereali, realizzando delle barrette proteiche o dei semplici snack da portare a lavoro o in giro. In ultimo, è possibile aggiungerli all’acqua e realizzare una bevanda ai semi di lino in quei momenti in cui abbiamo bisogno di combattere la stitichezza.