L’amica geniale 4: ecco le anticipazioni del regista!

L’amica geniale 4, anticipazioni dal regista: i nuovi episodi sono già attesissimi e tutti non vedono l’ora di saperne di più.

Il successo de L’amica geniale, fiction Rai italo-statunitense, è stato travolgente ed è sotto gli occhi di tutti; episodio dopo episodio, la serie è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico, con la recente terza stagione che ha fatto record di ascolti.

Sono molti quindi i telespettatori che aspettano con ansia i nuovi episodi, che sicuramente arriveranno anche se non a breve; in merito alla quarta stagione è ora intervenuto direttamente il regista Saverio Costanzo.

L’amica geniale 4, anticipazioni dal regista: alcuni dettagli sulla produzione

Come segnalato dall’account Twitter Cinguetterai, Costanzo è stato protagonista di una recente mostra in Giappone dedicata a L’amica geniale, insieme a Alba Rohrwacher; l’occasione lo ha portato a parlare della nuova attesissima stagione della serie, che vedrà a quanto pare dei cambiamenti.

Dietro la macchina da presa non dovrebbe esserci lui, ed è probabile che il suo posto venga ripreso da Daniele Luchetti; Costanzo continuerà comunque a lavorare sulla fiction, occupandosi di altri aspetti della produzione come ad esempio la sceneggiatura.

Una delle grandi novità su questi nuovi episodi, che desta tra l’altro maggiore curiosità, riguarda ovviamente le protagoniste; ormai adulte, Lila e Lenù non possono più essere interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Se per Lenù il dubbio sembra essere praticamente sciolto (con Alba Rohrwacher, voce da sempre di Lenù adulta, apparsa nei suoi panni già nell’ultimo episodio della terza stagione) le ricerche per l’attrice di Lila sarebbero ancora all’inizio e non c’è ancora chiarezza.

In molti chiedevano a gran voce che fosse proprio la Rohrwacher a interpretare Lenù adulta, e a quanto pare sono stati accontentati; per Lila il casting è invece più complicato, ma sicuramente la produzione riuscirà a trovare un’attrice all’altezza della serie.

Quanto alla trama dei nuovi episodi (che dovrebbero essere 8 e non 10) sarà basata sul romanzo della Ferrante Storia della bambina perduta, con grande protagonista Nino Sarratore, che inizierà una complicata relazione con Lenù.