L’amica geniale 4 si farà? Ecco la trama e non solo: le possibili anticipazioni per la nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1.

Anche la terza stagione de L’amica geniale si è conclusa, ed è stata un grandissimo successo per la Rai; la fiction italo-statunitense realizzata per Rai Fiction, HBO e TIMvision basata sui romanzi di Elena Ferrante ha portato le trame verso la conclusione finale, emozionando il pubblico.

Già subito dopo l’episodio conclusivo della terza stagione, in molti si sono chiesti se e quando si farà la quarta stagione; ecco le informazioni e le possibili anticipazioni per i nuovi episodi.

L’amica geniale 4 si farà? Ecco la possibile trama e le altre informazioni

Stando a quanto trapelato dalle prime anticipazioni, la quarta stagione della fiction, visto il grande successo, si farà; questi nuovi episodi saranno però gli ultimi e concluderanno dunque le vicende di Lenù e Lila.

Il tempo per le due donne passa e dunque le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che ben hanno fatto fino ad ora nei due ruoli, saranno costrette a salutare; già per questa terza stagione è stato fatto un enorme sforzo per ‘invecchiare’ le due, e per la stagione conclusiva sarà purtroppo necessario cambiare attrici.

I fan aspettano dunque di sapere i nomi delle due nuove protagoniste, ma la produzione pare avere ancora tempo; le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare il prossimo autunno, per la messa in onda indicativamente prevista per il 2024 (pandemia permettendo).

Ancora un po’ di attesa quindi prima di vedere le trame definitive per la fiction, che riprenderanno il discorso interrotto da questa terza stagione; i nuovi episodi racconteranno infatti l’amicizia di Lila e Lenù dagli anni Ottanta fino ad oggi, adattando il libro della Ferrante Storia della bambina perduta.

Dopo la distanza di questa terza stagione, le due protagoniste torneranno ad essere molto più vicine, mentre Nino Sarratore pare che finalmente si accorgerà di Lenù, che lo ama sin da quando era bambina; nuovi intrecci amorosi in vista, con Lila che aprirà gli occhi all’amica sull’uomo.