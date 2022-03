Il paradiso delle signore: Gemma ha paura di perdere Marco

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nella nuova interessantissima puntata che si svolge nel grande magazzino di moda.

Anche oggi, 15 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove ci sono mille storie che si intrecciano in questo grande magazzino Milanese e che ripercorre anche alcune tappe importanti della vita italiana.

Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci aspetta per la puntata di oggi.

Gemma ha paura che è tutto finito

Iniziamo con il dire che Dante ha preso finalmente il posto accanto a Vittorio per gestire il Paradiso.

Ovviamente il Conti è assolutamente infastidito dalla presenza dell’uomo anche se effettivamente si sta rivelando molto bravo a gestire gli affari.

Dopo il fallimento della sfilata, infatti ne organizza un’altra al circolo senza dire nulla a nessuno della sua decisione.

Questo ovviamente fa arrabbiare moltissimo il direttore che lo aggredisce anche fisicamente, dopo questo lungo periodo di stress.

Lo scontro sarà molto importante e questo potrebbe mettere tutti in una posizione difficile per andare avanti.

Per quanto riguarda Gloria, Stefania adesso sa chi è la mamma, ovvero Stefania ed è arrabbiata per tutto il tempo che le hanno mentito la zia ed il papà, e proprio per questo motivo è scappata di casa.

Ma per evitare di far preoccupare tutti decide di inviare un telegramma ai suoi cari, nel mentre Marco fa di tutto per tenere il segreto.

Rinuncia anche ad un invito che ricevere direttamente da Gemma, e questo farà pensare alla ragazza che lui si sia già stancato di lei.

Stefania ha veramente problemi ha capire come Gloria possa averle nascosto tutto per così tanto tempo.

Inizia anche a ripensare a tutti i momenti che hanno passato insieme ed ha bel rapporto che si era creato senza che lei sapesse la verità.

Forse proprio queste cose la portano a concedere una nuova possibilità alla dona per creare, o meglio ricucire un rapporto questa volta da madre e figlia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1.