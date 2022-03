Ovviamente Ayfer e Melo sono assolutamente convinte che Eda soffra di depressione ma per non far preoccupare Serkan, che ha già mille problemi decidono di spiare la paesaggista.

La trovano mente, insieme a Serkan, stanno mettendo in atto uno spettacolo di magia, ma lei scoppia in lacrime per una scena veramente innocente.

Per le due donne immaginano proprio che il problema di Eda sia la depressione e non immagina che sono gli ormoni legati alla gravidanza a far piangere la paesaggista.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere meglio che cosa succede, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.