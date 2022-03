Una vita anticipazioni: Antonito lascia Lolita

Le anticipazioni della nota soap spagnola non preannunciano niente di buono: Lolita viene abbandonata dal suo Antonito!

Il prossimo appuntamento con la nota soap spagnola Una vita è previsto per il primo pomeriggio su Canale 5, alle 14.25. Le anticipazioni riguardanti l’episodio di oggi – 15 marzo – non preannunciano niente di buono: risvolti inaspettati, scoperte sconvolgenti ed un terribile addio ci terranno incollati alla tv per tutta la durata della puntata. Ci eravamo lasciati con la lenta ripresa della dolce Lolita, la quale era stata colta da un terribile malore in seguito alla scoperta del tradimento del marito Antonito. Nel frattempo, i due hanno cercato di recuperare il rapporto, ma nella puntata di oggi un evento tornerà a portare tensioni all’interno della coppia.

Protagonista della puntata sarà anche la domestica Soledad: vi ricordate la storia d’amore intrigante con il suo capo? Probabilmente il segreto sta per essere svelato. Tuttavia, per scoprire gli effettivi risvolti, dovremo aspettare la messa in onda dell’episodio alle 14.25. Nel frattempo, vediamo insieme cosa dicono le anticipazioni.

Una vita: anticipazioni 15 marzo

La domestica Soledad è perdutamente innamorata del suo capo e così, debole di fronte all’uomo che le ha rubato il cuore, cede alle sue lusinghe. Data la relazione clandestina, le amiche della domestica cominciano a notare un certo cambiamento in Soledad: il più evidente è quello relativo all’abbigliamento. La donna comincia ad indossare abiti particolarmente costosi, sicuramente fuori budget per un’umile domestica. Per scongiurare ogni dubbio, Soledad decide di dire alle colleghe e amiche di aver semplicemente vinto la lotteria e – di conseguenza – ha deciso di togliersi qualche sfizio con i soldi della vincita. Le amiche crederanno alla scusa della domestica? Staremo a vedere.

Per quanto riguarda Antonito e Lolita, sembra che i due non riescano mai a trovare pace. Prima il tradimento di lui, poi la malattia di lei, fondamentalmente la coppia ha dovuto affrontare diversi momenti di tensione. Eppure, non è finita qui: il Governo affida ad Antonito una missione diplomatica in Marocco. Nonostante il disappunto della povera Lolita, Antonito si vede costretto a partire per proseguire con la propria carriera politica. Cosa succederà a questo punto? Lolita e Antonito si lasceranno definitivamente? L’appuntamento con Una vita è previsto per le 14.25, solo su Canale 5.