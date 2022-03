Valentino Rossi: la foto che tutti aspettavano, eccola!

Valentino Rossi: finalmente il grande giorno è arrivato per lui la fidanzata Francesca Sofia. Ecco la dolce notizia apparsa sui social.

Fiocco rosa in casa Rossi. Il grande campione del motociclismo è pieno di gioia per essere diventato papà, per la prima volta. La fidanzata Francesca Sofia Novello ha dato alla luce una splendida femminuccia, il 4 marzo 2022. Un giorno importante, che ha sancito l’inizio delle prove libere del primo GP dell’attesissima nuova stagione del Motomondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO 🌸 (@francescasofianovello)

Si tratta della prima assenza in pista di Rossi. Fino a quel momento contava 26 anni di presenze. La notizia è arrivata direttamente dalla neo mamma sul suo profilo social di Instagram. Tra le tante storie spunta il piedino della loro piccolina insieme ad un cuore rosso ed il nome scelto dai genitori. I due hanno pensato di ispirarsi a quello di una Santa del mese di febbraio. Mamma e babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta […]” – ecco il messaggio apparso nella storia –

Valentino Rossi e Francesca Sofia: finalmente arriva la foto con la piccolina!

I genitori della bimba hanno deciso di trasformare il nome ispirato alla Santa, del 16 febbraio, Giuliana di Nicomedia, in Giulietta. La nonna Stefania Palma, mamma di Rossi, è molto contenta, specialmente, perchè dopo due maschi, ci voleva proprio l’arrivo, in famiglia, di una dolce femminuccia. Per la nonna, Giulietta è tutta suo padre. Ma la vita ci insegna che solo il tempo potrà rivelarlo.

La foto con la famiglia Rossi-Novello al completo è arrivata sui social. Spunta anche il ginecologo che ha seguito il parto di Francesca, il dottor Vincenzo Trengia. Lo scatto è stato realizzato nel reparto di ostetricia è ginecologia. “Che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica” – aveva scritto la mamma, ricordando quel momento speciale –

Il parto è avvenuto presso l’ospedale di Urbino, lo stesso dove è nata la nonna Palma, il papà della piccola e anche il fratello Luca Marini, nato dall’unione di Stefania con Massimo Marini.