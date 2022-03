Bolletta salata? Ecco le idee da attuare subito e risparmiare

Bolletta salata? Ecco le idee da attuare subito: come cercare di risparmiare e limitare i consumi in maniera facile e pratica.

Il mondo è stato recentemente sconvolto dallo scoppio della guerra in Ucraina, che oltre purtroppo a portare moltissima sofferenza a tanti civili, ha fatto schizzare alle stelle i prezzi della benzina, e presto anche altre fonti di energia potrebbero aumentare.

Per questo, ora e come sempre d’altronde, è bene fare attenzione agli sprechi e cercare di tagliare i costi in bolletta in modo molto pratico: ecco le idee da attuare subito per risparmiare.

Bolletta salata? Ecco le idee da attuare subito: qualche piccola accortezza

Avendo corrente elettrica e gas a disposizione, spesso non ci accorgiamo degli sprechi giornalieri e di quanto, con un po’ di attenzione in più, potremmo limitare i consumi e dunque ridurre anche i costi in bolletta.

Come prima cosa, si può fare attenzione a due cose scontate ma molto importanti: non lasciare le luci accese (consigliate sempre le lampadine a basso consumo) in stanze che non sono abitate e cercare di ridurre il consumo di acqua calda, evitando lo scorrimento continuo.

Specie quando fa freddo, è bene cercare di controllare la temperatura in casa per limitare al minimo il consumo di termosifoni e condizionatori con pompa di calore; fare molta attenzione agli orari in cui si accendono i riscaldamenti, isolare il più possibile il tetto della casa e del soffitto e usare infissi con doppi vetri ci può portare un sostanziale risparmio.

Quanto agli sprechi di corrente, è sempre bene avere in casa degli elettrodomestici di classe energetica superiore, in modo tale che nonostante siano attivi spesso consumino poca corrente; per questo, è anche buona abitudine sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori, che con la brina potrebbero fare molta più fatica a raggiungere la temperatura e dunque consumare di più.

Infine, possono venirci in aiuto anche le ciabatte multipresa con tanto di tastino di accensione o spegnimento, specie per tutti quegli accessori elettrici che non hanno il bisogno di restare collegati in stand-by quando non li utilizziamo, che sia il televisore o qualsiasi altro dispositivo.