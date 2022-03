Arisa e l’amore, ecco le ultime indiscrezioni da una recente intervista: la cantante tra progetti musicali e vita privata.

Pare essere davvero un periodo d’oro per Arisa, che negli ultimi anni ha avuto modo di apparire più volte in televisione, mentre continua la sua carriera da cantante; da docente di Canto di Amici ha vinto come ballerina Ballando con le stelle, ed è ora parte della giuria de Il Cantante Mascherato.

Nel programma di Milly Carlucci ha ballato in coppia con Vito Coppola, col quale pare sia scattata la scintilla; in merito alla relazione con la cantante ha parlato ora lo stesso ballerino, in una recente intervista a Novella 2000 (e riportata da Today).

Arisa e l’amore, le ultime indiscrezioni da una sua recente intervista

La storia tra Arisa e Coppola è stata ricca di colpi di scena, ed in molti si chiedono se tra i due ci sia ancora del tenero o se sia definitivamente tutto chiuso. Parlando a Novella 2000, il ballerino di Ballando con le stelle ha confermato il feeling già sottolineato in precedenza dalla cantante, rivelando come tra loro ci sia qualcosa di davvero forte.

“Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto” spiega il ballerino in parte dell’intervista, sottolineando anche come senta costantemente Arisa e come ci sia una forte confidenza, oltre che litigi che poi finiscono sempre per portare i due a fare la pace.

“Il nostro non è un rapporto comune” aggiunge poi Coppola, che rivela come quando è possibile non manca di andare a Milano a trovarla e, viceversa, quando Arisa si trova a Roma per Il Cantante Mascherato, trova del tempo per lui.

Tra i due sembra esserci davvero intesa, e chissà che presto non possano far felici tutti quanti e annunciare una loro relazione ufficialmente; il pubblico li ama sicuramente, non soltanto come coppia di ballo (che infatti ha trionfato al programma) ma anche come coppia nella vita di tutti i giorni.