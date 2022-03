Manuel Bortuzzo, la confessione che fa riflettere tutti: il ragazzo protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip si apre con Signorini.

Il Grande Fratello Vip 6 sta per finire, e tra i volti più amati di questa edizione c’è sicuramente lui: Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, rimasto sulla sedia a rotelle, è stato veramente un esempio per tutti, sia per i suoi coinquilini che per il pubblico a casa.

Per questo, per la sua forza e la sua solarità, Alfonso Signorini ha voluto dargli ancora una volta spazio nella semifinale, con una sorta di intervista a cuore aperto dove Manuel, confessandosi, ha commosso e fatto riflettere tutti. Le sue parole sono un inno alla gioia di vivere ed arrivano davvero al profondo di tutti.

Manuel Bortuzzo, la confessione che fa riflettere tutti: l’intervista con Signorini

Portato al centro dello studio dal conduttore, Manuel si è ancora una volta confidato, parlando della sua vita e della sua disabilità, che non gli impedisce di certo di vivere la vita con grande gioia.

“Ho una vita di mer*a, ma vivere una vita di mer*a vale la pena, col sorriso sempre” la confessione strappalacrime di Manuel, che come al solito con la sua umanità, la sua grande forza, la sua energia e anche il suo buonumore incoraggia tutti quanti, dando un grande esempio di vita.

Bortuzzo ha parlato a lungo della sua situazione e di quanto sia fortunato a lavorare e ad avere il sostegno della sua famiglia, altrimenti la pensione e l’accompagno che gli dà lo stato non basterebbero di certo per l’esigenze a cui la sedia a rotelle lo costringe, mediche e non.

Manuel confessa di non avere una vita facile e di dover chiedere spesso aiuto, anche sentendosi umiliato; tutti, anche chi ha una disabilità, vorrebbe essere indipendente e sentirsi capace di badare a sé stesso.

Il ragazzo confessa che nemmeno con Lulù sarà facile, ma che il loro grande amore riusciranno a superare tutto; “non tutti sono speciali come lei” dice a Signorini della sua fidanzata, parlando ad esempio di come sia comprensiva nonostante magari lui la volesse portare al mare, ma per le poche spiagge attrezzate per le carrozzine è molto difficile.

Manuel si è aperto ancora una volta col conduttore, più che commosso davanti a lui e che lo ha stretto forte in un abbraccio una volta finito il commovente dialogo; col nuotatore, il reality ha mandato un messaggio forte e di gioia di vivere a tutti quanti, che sicuramente incoraggerà molte persone e ne farà riflettere tante altre. Nel frattempo, si sono tutti tolti il cappello davanti ad uomo di grande valore umano come Manuel.