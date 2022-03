Dolce: 2 mele ed un cucchiaio di zucchero, una bontà a pochi euro!

Vediamo insieme come possiamo preparare questo buonissimo dolce in pochissimo tempo che costa anche pochissimo.

Questo dolcetto può essere usato anche per una merenda veloce e per quando vogliamo qualcosa di dolce ma non abbiamo voglia di faticare troppo.

Non è poi neanche così calorico perchè utilizziamo solamente due mele e poco zucchero, quindi vediamo assolutamente come realizzarlo.

Anche perchè siamo certi che piacerà a grandi e piccini allo stesso modo, e poi possiamo sempre personalizzarlo!

Dolce al volo: buonissimo e super rapido

Come sappiamo perfettamente le mele sono un nostro alleato per il corpo perchè ci fanno bene grazie ai mille componenti che ci sono al suo interno.

Sono una merenda veloce che si presta poi anche a mille ricette, da quelle dolci a quelle salate.

Ma è anche vero che un dolcetto ogni tanto fa bene anche allo spirito, e poi in questo caso non è così calorico perchè ci servono pochissimi ingredienti.

Ecco gli ingredienti che ci servono, e basta guardare in dispensa ed abbiamo già tutto per prepararlo insieme:

2 mele

1 cucchiaio di zucchero

30 grammi di burro

1 rametto di rosmarino

La nostra lista è terminata, vi avevamo promesso pochissimi ingredienti e così effettivamente è stato.

Ma iniziamo con la preparazione che anche in questo caso è super veloce, ovvero laviamo e dividiamo la nostra mela, con tanto di buccia in 8 spicchi.

Non facciamole troppo sottili, mi raccomando, adesso mettiamo il nostro burro in una padella e facciamolo sciogliere.

Nel mentre mettiamo le mele e le mischiamo con il nostro zucchero in modo che si attacchi bene in ogni lato.

Quando il burro inizia a fare le bollicine mettiamo dentro i nostri spicchi di mela ed il rametto di rosmarino.

Possiamo anche aggiungere un po’ di noce moscata se ci piace o di cannella, in base al vostro gusto personale, ma non è necessario.

Lasciamo andare il tutto in padella per alcuni minuti, girando le mele ma facendo molta attenzione.

Quando iniziano a colorarsi sono pronte per essere servite ed il nostro dolce da fine pasto è pronto!

Cosa vi avevamo detto? veloce e buonissimo, ovvio che possiamo anche servirle con accanto un cucchiaio di gelato o panna, ma poi la versione light un pochino si perde!

Siamo sicuri che il dolce al volo per una voglia dopo cene colpirà nel cuore di grandi e piccini!