Montalbano? Ecco la verità da Luca Zingaretti: l’attore torna a parlare dell’amata fiction di Rai 1, dando indicazioni precise ai fan.

Tratta dai famosi romanzi gialli scritti dal grande Andrea Camilleri, la fiction di Rai 1 ha fatto il suo esordio nel ’99 e, dopo tantissimi anni, continua ad appassionare i fan.

Grande protagonista della serie tv Luca Zingaretti, che veste i panni del protagonista Salvo Montalbano; in una recente intervista, l’attore ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare del personaggio che tanto ha dato alla sua carriera.

Montalbano, ecco la verità da Luca Zingaretti: le parole dell’attore

In una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Zingaretti ha parlato nuovamente di un personaggio così amato, non lasciando però molte speranze ai fan circa il futuro.

“Con Montalbano ho avuto la fortuna di interpretare un personaggio che il suo autore reinventava continuamente costringendoti ad adeguarti a lui, a cambiare, a non ripeterti. Però oggi Andrea non c’è più e Alberto Sironi neppure: penso che sia un discorso inevitabilmente chiuso“ sono state le sue parole, col ciclo del commissario che sembra quindi finito.

Nonostante questo, Zingaretti continua ovviamente la sua carriera da attore; sarà protagonista infatti de Il re, nuova serie di Sky Atlantic pronta ad entusiasmare tutto il pubblico. L’attore vestirà i panni del direttore di un carcere che cerca di applicare la sua giustizia: “La bellezza di questa serie sta proprio nel tentativo di scansare i cliché: in fondo nessuno di noi è completamente buono o cattivo” spiega in merito Zingaretti, aumentando l’entusiasmo intorno al progetto.

Per il futuro, l’attore rivela come abbia anche l’intenzione di mettersi dietro la macchina da presa e dedicarsi alla regia, un contesto che ha già provato e in cui dice di sentirsi molto a suo agio.

Quanto alla tentazione di produzioni straniere, in primis americane, Zingaretti ha le idee chiare: “Le occasioni ci sono state e la tentazione pure. Anch’io da giovane, come tutti gli attori ho scritto il discorso per la vittoria agli Oscar. Poi però ho capito che volevo fare le cose belle qui, nel mio Paese. Voglio fare cose importanti e di qualità piuttosto che accettare un piccolo ruolo di là solo per andare a scoprire che hanno grandi tecnologie” spiega.

Il pubblico italiano, ovviamente, ringrazia ed è contentissimo di avere un talento del genere al servizio di produzioni italiane.