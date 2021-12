Da giorni si rumoreggia un’interessante proposta shock: il commissario Montalbano torna in tv? Ecco cosa succede

Il commissario Montalbano è pronto a tornare in tv, ma potrebbe esserci una proposta shock che caratterizzerà il ritorno della serie. La fiction targata Rai tornerà, infatti, molto presto, ma potrebbe esserci un’assenza illustre.

Il commissario Montalbano torna in tv. La fiction è pronta a ripartire, ma con una proposta shock. Luca Zingaretti, che interpreta il commissario protagonista della serie, potrebbe non esserci per la prossima stagione.

Il commissario Montalbano torna in tv? Ecco la proposta shock

La figura di Montalbano, con il passare degli anni, ha trovato in Luca Zingaretti il suo più ideale interprete. Impossibile, infatti, non pensare al più famoso commissario senza che la mente porti al famoso attore romano.

Negli ultimi anni, tuttavia, Luca Zingaretti ha mostrato la sua volontà di proseguire con nuove esperienze, mettendo da parte l’interpretazione del famoso commissario. A confermare queste parole è stata anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

La Ammirati ha dichiarato, infatti, che la volontà di Zingaretti è quella di non proseguire. L’intenzione, quindi, è quella di proseguire la fiction anche senza la presenza dell’attore romano. La serie tv è troppo amata dal pubblico per essere fermata, si pensa dunque ad un’alternativa.

La notizia del possibile addio di Luca Zingaretti al commissario Montalbano arriva insieme ad una proposta shock. Non si esclude, infatti, la possibilità di vedere la fiction italiana su Netflix. La serie tv, infatti, è troppo amata per essere fermata, e la piattaforma streaming pare essere il futuro della fiction.

Gli ascolti de Il commissario Montalbano continuano, infatti, ad essere molto alti e a macinare successi. Il futuro sembra essere garantito anche sul fronte di nuovo materiale: da quanto si apprende, la figlia di Andrea Camilleri avrebbe messo mano a dei vecchi manoscritti dello scrittore. Nuove risorse, dunque, per future stagioni tv della serie più amata in Italia.