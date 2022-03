Il Cantante Mascherato, cosa è successo? Tutti contro Milly Carlucci: la scelta della conduttrice non è piaciuta per nulla a molti.

La nuova edizione de Il Cantante Mascherato è ormai iniziata ed ha già proposto tantissimo spettacolo, oltre che diversi colpi di scena; alcune maschere sono già state eliminate e i volti nascosti sotto rivelati, tra nomi sorprendenti e altri invece che tutti si aspettavano.

La nuova puntata però ha suscitato molte polemiche, col pubblico che pare non aver gradito la scelta di Milly Carlucci; ecco cosa è successo e cosa ha fatto la conduttrice nell’ultimo appuntamento.

L’ultimo appuntamento si è chiuso a sorpresa con lo spareggio tra il Drago e il Pastore Maremmano, due delle maschere a rischio eliminazione; in molti si sono chiesti chi fosse nascosto sotto i costumi, ma la loro curiosità non è stata soddisfatta.

Dopo aver lanciato il televoto per lo spareggio infatti, la Carlucci ha lasciato tutti col fiato sospeso rinviando l’eliminazione alla nuova puntata per mancanza di tempo; in pratica, gli spettatori sono rimasti senza sapere chi si è salvato e chi invece deve abbandonare la gara.

Alcuni si sono molto lamentati sui social per la scelta ed hanno sottolineato come si sia perso tempo durante la puntata per altre cose lontane dal vero ‘cuore’ del programma, ovvero quello di capire chi si nasconde dietro alle maschere e l’esibizione stessa dei vari concorrenti.

La Carlucci ha dato infatti grande spazio ad un confronto fra Lopez e Malgioglio e poi ha fatto cantare ad Arisa, giudice della competizione, un brano del suo nuovo album; secondo molti, si poteva risparmiare del tempo per arrivare a decretare l’eliminazione già in questa puntata, che già aveva proposto l’abbandono di Pinguino, sotto cui si nascondeva Edoardo Vianello.

Nonostante le polemiche, la prossima puntata farà scoprire al pubblico chi si salverà tra Drago e Pastore Maremmano, e di conseguenza chi si nasconde sotto la maschera eliminata; e, questa volta, non dovrebbero esserci contrattempi.