Lol 2: la valigia che si muove da sola esiste? Ecco la verità

La nuova stagione di Lol è iniziata con un colpo di scena: Virginia Raffaele debutta con una valigia intelligente.

Dato il successo della primissima stagione, quest’anno abbiamo visto il realizzarsi dei nostri sogni: Lol 2 è iniziato con un nuovissimo gruppo di comici, i quali si sfideranno fino all’ultima risata. L’obiettivo del gioco è il seguente: sfoderare le proprie armi migliori con l’intento di far ridere i colleghi, vince il comico che riesce a rimanere serio fino alla fine. Nella stagione corrente, oltre a Fedez, anche Frank Matano è stato invitato per commentare le performance dei partecipanti. Inoltre, come potevamo immaginare, questa seconda edizione è partita con il botto (o meglio, con un incredibile colpo di scena): Virginia Raffaele è entrata negli studi, seguita da una strana valigia. Quest’ultima la seguiva come un fidato cagnolino e tutti si sono chiesti come questo evento fosse possibile. Alcuni hanno pensato ad un trucco di scena, in realtà quel tipo di valigia esiste davvero!

Virginia Raffaele e la valigia intelligente

Ebbene sì: le nuove tecnologie ci hanno stupito ancora! La valigia mobile di Virginia Raffaele esiste veramente e costa ben 1.099 dollari! L’idea ingegnosa consiste nel poter collegare – attraverso il GPS – il bagaglio al nostro telefono cellulare. Una volta avvenuto il collegamento, la valigia non fa altro che seguire il dispositivo a cui è collegata e – conseguentemente – il suo proprietario.

Un’invenzione utile ed innovativa che permetterà a chiunque la possieda di evitare di portare carichi eccessivi. La valigia segue il proprietario, qualsiasi sia il peso del suo contenuto. Unico inconveniente è rappresentato dagli eventuali ostacoli che il bagaglio può incontrare. In sostanza, se ci si trova in una condizione pianeggiante la valigia funziona perfettamente, ma non possiamo affermare lo stesso qualora incontrasse scale, salite, altri passeggieri oppure elementi di disturbo del percorso. In ogni caso, questo è solo l’inizio! La valigia mobile esiste veramente ed è stata uno degli elementi che ha colpito i fedeli telespettatori di Lol 2.